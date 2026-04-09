A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 9 de abril

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 9 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 9 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 9 de abril el dólar blue cerró a $1. 355 para la compra y $1.405 para la venta.

Economía en negro: cómo afecta a la recaudación y al consumo en Argentina

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, jueves 9 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 9 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.421,70 para la compra y $1.423,20 para la venta

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 9 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 9 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy jueves 9 de abril a $1.477,20 para la compra y $1.478,10 para la venta.

Crece el uso de la tarjeta de crédito en los supermercados, también la morosidad

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 9 de abril en $1.474,30 para la compra y $1.474,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 9 de abril a $1.826,50 como referencia de dólar tarjeta.

El FMI advirtió que la guerra puede llevar a 45 millones de personas más al hambre

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 560 puntos básicos este jueves 9 de abril.