A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 7 de abril

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.390 para la compra y $1.400 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy martes 7 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 7 de abril el dólar blue cerró a $1. 365 para la compra y $1.415 para la venta.

Caen acciones y bonos argentinos en sintonía con otra jornada negativa para los mercados internacionales

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, martes 7 de abril

A cuánto coriza el dólar MEP, hoy martes 7 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.425,60 para la compra y $1.430,60 para la venta

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 7 de abril.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 7 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy martes 7 de abril a $1.481,50 para la compra y $1.482,60 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 7 de abril en $1.479,80 para la compra y $1.479,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 7 de abril a $1.839.50 como referencia de dólar tarjeta.

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Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 622 puntos básicos este martes 7 de abril.