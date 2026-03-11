A cuánto cerró el dólar hoy, miércoles 11 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, miércoles 11 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 11 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 11 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta.

A cuánto cerró los dólares financieros hoy, miércoles 11 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy miércoles 11 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.413,90 para la compra y $1.416,20 para la venta.

A cuánto cerro el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 11 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy miércoles 11 de marzo a $1.456,90 para la compra y $1.457,90 para la venta

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 11 de marzo en $1.461,40 para la compra y $1.461,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 11 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 553 puntos básicos este miércoles 11 de marzo.