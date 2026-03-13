A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 13 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, viernes 13 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 13 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 13 de marzo el dólar blue cerró a $1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta

Descuento del 55% en SUBE para jubilados: cómo activar el beneficio de PAMI en 2026

A cuánto cotiza los dólares financieros hoy, viernes 13 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy viernes 13 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.415,20 para la compra y $1.4618,90 para la venta.

A cuánto cerrró el dólar blue hoy, viernes 13 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 13 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy viernes 13 de marzo a $1.461,90 para la compra y $1.462,60 para la venta

Según Sturzenegger, se crearon 400.000 puestos de trabajo en la era Milei

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 13 de marzo en $1.462,50 para la compra y $1.462,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 13 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

Carlos Melconian criticó la inflación por encima del 2%: “Es bueno cuando arrancás el Gobierno, no dos años después”

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 577 puntos básicos este viernes 13 de marzo.