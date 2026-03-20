A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 20 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, viernes 20 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 20 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 20 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

Tensión geopolítica mundial: “Tenemos cierto colchón para que la crisis no impacte de la misma manera que en otros países”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, viernes 20 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy viernes 20 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.419,80 para la compra y $1.423,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 20 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 20 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy viernes 20 de marzo a $1.468,10 para la compra y $1.468,50 para la venta

Inflación alta y crédito restringido: cómo se preparan las empresas para 2026

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 20 de marzo en $1.473,20 para la compra y $1.473,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 20 de marzo a $1.833 como referencia de dólar tarjeta.

Fernando Camusso advirtió que el mercado global se complica con Wall Street en baja y el petróleo en alza

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 623 puntos básicos este viernes 20 de marzo.