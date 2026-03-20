Por qué no baja la inflación en Argentina: críticas al modelo económico y alerta por “inflación reprimida”

La inflación en Argentina continúa sin mostrar una desaceleración sostenida, y para el economista Nicolás Salvatore la explicación es clara. “¿Por qué no baja la inflación? Porque nunca hubo un plan antiinflacionario”, afirmó de manera contundente. El economista cuestionó el enfoque del Gobierno y apuntó contra la política monetaria como única herramienta: “El gobierno creyó que restringiendo la cantidad de dinero iba a bajar la inflación. Y eso es lo que hizo”. Sin embargo, advirtió que los resultados no acompañan esa estrategia.

Además, rechazó uno de los argumentos oficiales: “No tiene nada que ver la demanda de dinero con la inflación”, y remarcó que el problema es más complejo de lo que se plantea. Salvatore también puso el foco en los datos actuales: “Hace 10 meses consecutivos que la tasa de inflación sube. No es que no baja”, lo que, según su visión, demuestra el fracaso del enfoque adoptado.

Inflación alta, monetarismo y diagnóstico equivocado

El análisis del economista incluye una comparación internacional que enciende alarmas: “Esa tasa equivale a un 41% anual… es la tasa de inflación más alta del mundo”, sostuvo, excluyendo casos extremos como Venezuela e Irán.

En esa línea, insistió en que el problema no puede explicarse solo desde lo monetario: “La inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario”, afirmó, incluso en un contexto de superávit fiscal.

Para Salvatore, la falta de un programa integral es el principal déficit: “No hubo plan antiinflacionario, hubo restricción monetaria, no funcionó”, resumió.

Inflación reprimida y riesgo de recesión

Uno de los conceptos centrales de su análisis es el de “inflación reprimida”. Según explicó, el actual nivel de precios está contenido artificialmente: “Esta tasa de inflación es con un dólar planchado, con techo a las paritarias y en un escenario de estancamiento”.

En ese sentido, advirtió: “En una economía normalizada… esta inflación en realidad es mucho más alta”, lo que implica un riesgo latente si cambian las condiciones actuales.

Sobre las expectativas oficiales de una fuerte baja en los próximos meses, se mostró escéptico: “¿A vos te parece que en unos meses va a bajar seis veces la inflación?”, cuestionó.

Además, señaló que el Gobierno estaría apostando a un ajuste más profundo: “El gobierno está apostando a que con más recesión, finalmente la inflación se venza”.

Lejos de atribuir intenciones negativas, aclaró: “No es que el gobierno sea malo… cree que de esta forma va a domar la inflación”, aunque insistió en que el camino elegido podría ser equivocado.

Finalmente, dejó una advertencia política basada en la historia reciente: “Desde la vuelta a la democracia… los gobiernos con recesión nunca ganaron elecciones”, concluyó.