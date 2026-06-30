A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 30 de junio

El martes 30 de junio de 2026, el euro cerró a $1.784,75 para la compra y $1.823,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 30 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 30 de junio cerró a $1.635 para la compra y $1.735 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, 30 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.231,88 para la compra este martes 30 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 30 de junio

Este martes 30 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.645 comprador y $1.745 vendedor.

Banco Nación: $1.635 comprador y $1.735 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 30 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el martes 30 de junio en el mercado paralelo a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.