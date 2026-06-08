A cuánto cerró el euro blue hoy, 8 de junio

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 8 de junio

El lunes 8 de junio de 2026, el euro blue hoy cerró a $1.784,75 para la compra y $1.752,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 8 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 8 de junio cerró a $1.610 para la compra y $1.710 para la venta.

Cómo será la ciudad que China armará de cero en la cordillera de San Juan para 5.000 trabajadores mineros

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 8 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.221,45 para la compra este lunes 8 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 8 de junio

Yuval Noah Harari advirtió sobre el plan tecnológico de Milei: "Creará un 'Estado IA' incontrolable"

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este lunes 8 de junio

Este lunes 8 de junio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.660 comprador y $1.720 vendedor.

Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 8 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el lunes 8 de junio en el mercado paralelo $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.