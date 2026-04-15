A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 15 de abril

El euro blue hoy, miércoles 15 de abril de 2026, cerró a $1.718}2,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 15 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 15 de abril a a $1.555,00 para la compra y $1.655,00 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.160,60 para la compra y $1.566,34 para la venta este miércoles 15 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, miércoles 15 de abril

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 15 de abril

Este miércoles 15 de abril, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.535,00 comprador y $1.635,00 vendedor.

Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.528 comprador y $1.635 vendedor.

Banco Francés: $1.590 comprador y $1.650 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 15 de abril el mercado paralelo cotiza a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.

LT