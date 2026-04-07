A cuánto cerró el euro hoy, martes 7 de abril

A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 7 de abril
El euro blue hoy, martes 7 de abril de 2026, cerró a $1.684,29 para la compra y $1.688,03 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.
A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 7 abril
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 7 de abril a a $1.555,00 para la compra y $1.665,00 para la venta.
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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.169,66 para la compra y $1.573,15 para la venta este martes 7 de abril como referencia de gastos con tarjeta.
Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este martes 7 de abril
Este martes 7 de abril, el euro cerró los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.565,00 comprador y $1.665,00 vendedor.
Banco Nación: $1.555,00 comprador y $1.665,00 vendedor.
Banco Supervielle: $1.569 comprador y $1.665 vendedor.
Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor.
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A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 7 de abril
Por su parte, el dólar blue hoy, martes 7 de abril el mercado paralelo cerró a $1.390,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.