A cuánto cerró el real blue hoy, martes 16 de septiembre

El real blue hoy martes 16 de septiembre en el mercado informal cerró a $239,64 para la compra y $239,87 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy martes 16 de septiembre, cerró en $273,00 para la venta y $258,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $288,00 para la venta, mientras que la compra es de $273,00.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

¿A cuánto cerró el real blue hoy?

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cerró este martes 16 de septiembre a $1.435,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este martes 16 de septiembre cerró $1.430,00​ para la compra y $1.480,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 16 de septiembre cerró a $1.740,74 para la compra y $1.743,40 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.685 para la compra y a $1.785 para la venta.