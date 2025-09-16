Dólar, inflación, crecimiento económico y todos los números del Presupuesto 2026

Con fuerte énfasis en el equilibrio fiscal, el presidente Javier Milei presentó en la noche del lunes 15 de septiembre el Presupuesto 2026 y proyectó ambiciosos números para el año entrante, con un crecimiento económico proyectado en niveles del 5%, un dólar por debajo de $1430 y una inflación que se situaría en niveles inferiores al 1% mensual para poder cerrar en 10,1% anual.

El centro de la Ley de Leyes para la administración libertaria sigue siendo el equilibrio fiscal, la "piedra angular" como la llama el mismo Milei. Gastar menos de lo que entra para poder proyectar un superávit primario de 2,2% para el año próximo.

Presupuesto 2026: con las bandas del dólar ratificadas, el mercado ve volatilidad hasta octubre, pero divisa al 2026 como una "promesa"

La iniciativa firmada por Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta un crecimiento de la economía estimado en un 5%, una inflación del 10,1 %anual y del 14% interanual. Paralelamente, estima que el precio del tipo de cambio mayorista se situará en $1423, aun por debajo de la actual cotización que abrirá este martes 16 de septiembre en $1475.

El proyecto enviado al Congreso estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos y los recursos 148, 2 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros.

En tanto, el Poder Ejecutivo estima en 2,7 billones de pesos el superávit, según el proyecto al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los puntos centrales anunciados por Milei es el de aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, que monopolizaron el debate parlamentario con las leyes impulsadas por la oposición y vetadas por el Gobierno.

El Equipo de Estrategia de Inviú comentó sobre este aumento de gasto orientado al "capital humano", como lo señaló el mismo Mieli.

"El proyecto del Presupuesto 2026 incorpora aumentos reales (ajustados por inflación) para jubilados (+5%), personas con discapacidad (+5%), así como incrementos en salud (+17%) y educación (+8%). También se prevé una mayor asignación para universidades nacionales, ampliándola en $4,8 billones".

En ese marco, el debate de la ley de gastos y recursos para el 2026 estará centrado no solo en los gastos sociales sino en los reclamos de los gobernadores, que piden más aumento de partidas en concepto de coparticipación como en el caso del impuesto a los combustibles y los ATN.

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gasto de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

Los números más destacados del Presupuesto 2026

- Equilibrio fiscal

El gasto público será el más bajo en relación al PBI en 30 años. Se prohíbe financiar al Tesoro con el Banco Central para evitar emisión.

Regla de estabilidad

Si los ingresos caen o los gastos superan lo previsto, se ajustarán partidas automáticamente para mantener el equilibrio.

Se proyecta un superávit primario del 2,2%.

- Áreas sociales prioritarias:

Salud: +17% real

Educación: +8% real, con $4,8 billones a universidades

Jubilaciones: +5% real

Pensiones por discapacidad: +5% real

El 85% del presupuesto se destina a educación, salud y jubilaciones.

Provincias

Se crea un régimen de extinción de deudas recíprocas, bajo compromiso de equilibrio fiscal.

- Sector privado

Régimen simplificado de Ganancias y restitución de la “presunción de inocencia fiscal” para dar mayor previsibilidad a las empresas.

- Impuestos

Se espera un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal, con una leve suba de la presión fiscal total.

- Comercio Exterior

Se proyecta un aumento del 4,8% en las exportaciones y del 3,1% en las importaciones para 2026.

- Proyección de crecimiento

Con equilibrio fiscal: +5% anual

Con reformas estructurales: +7%–8% anual sostenido

La economista Elena Alonso resumió el adelanto del Presupuesto 2026 como "un ajuste histórico en el gasto público, con aumentos focalizados en salud, educación, jubilaciones y discapacidad, reglas estrictas de equilibrio fiscal y medidas para las provincias y las empresas".

Cómo espera el gobierno cerrar el 2025 en sus principales variables económicas

Además de las proyecciones para el año entrante, el presupuesto contempla el "punto de partida", es decir cómo espera cerrar el año la administración libertaria y aquí aparecen algunos indicadores económicos fundamentales y cómo espera el gobierno que cierren este 2025.

* dólar: el Gobierno prevé un valor de $1.325 para diciembre próximo, aunque a la fecha la cotización trepó a $1.467.

* Inflación: la cifra esperada es de 24,5%, algo superior al 20,2% que estimaron los participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA).

* PBI: la proyección de crecimiento para cerrar el 2025 es de 5,4%, un valor bastante superior al 4,4% que calculó el sector privado luego del enfriamiento que viene mostrando la actividad económica tras el salto de las tasas de interés y los salarios reales estancados.

* balanza comercial se proyecta un rojo de -u$s2.447 millones, mientras que en 2026 pasaría a ser de -u$s5.751 millones.

lr