A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 27 de agosto

El dólar blue hoy cotiza este jueves 27 de agosto a un valor en el mercado de $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 27 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 27 de agosto el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.533,00 para la venta.

El dólar oficial marcó un nuevo récord y el riesgo país trepó a 515 puntos

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 27 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.539,80 para la compra y $1.548,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 27 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 27 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 27 de agosto a $1.605,50 para la compra y $1.606,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, jueves 27 de agosto a $1.995,50 como referencia de dólar.

Directorio del Banco Central: en RDEco debatieron el rol de la oposición, la representación federal y el consenso

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este jueves 27 de agosto en $1.602,88 para la compra y $1.605 para la venta.

Pablo Curat advirtió en RDEco que los episodios de verdadera independencia del Banco Central "son mínimos"

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 515 puntos básicos este jueves 27 de agosto.