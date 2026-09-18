A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 18 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 18 de septiembre a un valor en el mercado de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 18 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 18 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

Inocencia Fiscal II: qué cambia con la aprobación de la ley para captar dólares en el colchón

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 18 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.528,40 para la compra y $1.534,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 18 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 18 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 18 de septiembre a $1.591,70 para la compra y $1.593,40 para la venta.

Fragmentación del tejido productivo: “Se destruyeron en realidad 34.125 empresas y se crearon 3.100 empresas”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 18 de septiembre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 18 de septiembre en $1.591,41 para la compra y $1.593,50 para la venta.

El riesgo país bajó a 508 puntos y recortó parte de la suba de las últimas ruedas

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 515 puntos básicos este viernes 18 de septiembre.