A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 3 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 3 de junio a un valor en el mercado de $1.415 para la compra y $1.436 para la venta.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 3 de junio

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 3 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 3 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 3 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 3 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.432,90 para la compra y $1.434,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 3 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 3 de junio a $1.501,20 para la compra y $1.450,270 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 3 de junio a $1.859 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 2 de junio

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 3 de junio en $1.513,20 para la compra y $1.513,30 para la venta.

Combustibles: las ventas volvieron a caer en abril y sólo crecieron las variedades premium

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 500 puntos básicos este miércoles 3 de junio.

LV/ff