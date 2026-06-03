Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 3 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 3 de junio
El miércoles 3 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.739,75 para la compra y $1.771,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cerró el dólar hoy, martes 2 de junio
A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 3 de junio
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 3 de junio cotiza a $1.610,22 para la compra y $1.705,74 para la venta.
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A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 3 de junio
El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.217,47 para la compra este miércoles 3 de junio como referencia de gastos con tarjeta.
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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 3 de junio
Este miércoles 3 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.
Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.
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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 3 de junio
Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el miércoles 3 de junio en el mercado paralelo $1.416 para la compra y $1.435 para la venta.
LV/ff