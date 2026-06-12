A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 12 de junio de 2026

El dólar blue hoy cotiza este 12 de junio a un valor en el mercado de $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 12 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 12 de junio el dólar oficial hoy cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta.

El dólar blue cerró sin cambios este jueves 11 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 12 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1448,90 para la compra y $1454,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 12 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 12 de junio a $1494 para la compra y $1494,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 12 de junio a $1885 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 11 de junio de 2026

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 12 de junio en $1.487,40 para la compra y $1.488,30 para la venta.

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 498 puntos básicos este viernes 12 de junio.