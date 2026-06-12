Cotización del euro y euro blue hoy viernes 12 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 12 de junio

El viernes 12 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.739,75 para la compra y $1.752,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 4 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 12 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 12 de junio cotiza a $1.610,00 para la compra y $1.701,00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 12 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.211,89 para la compra este viernes 12 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 10 de junio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 12 de junio

Este viernes 12 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 12 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el viernes 12 de junio en el mercado paralelo $1430 para la compra y $1.450 para la venta.