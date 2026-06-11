Cotización del euro y euro blue hoy jueves 11 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 11 de junio

El jueves 11 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.758,75 para la compra y $1.790,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 10 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 11 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 11 de junio cotiza a $1.611,58 para la compra y $1.707,04 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 11 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.219,15 para la compra este jueves 11 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los jubilados y pensionados en junio 2026.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 9 de junio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 11 de junio

Este jueves 11 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

El dólar blue cerró en baja este miércoles 10 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 11 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el jueves 11 de junio en el mercado paralelo $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.