Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 10 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 10 de junio

El miércoles 10 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.752,75 para la compra y $1.802,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 9 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 10 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 10 de junio cotiza a $1.611,58 para la compra y $1.707,04 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 10 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.221,62 para la compra este miércoles 10 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina este miércoles 10 de junio

Este miércoles 10 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Vuelta atrás con la reforma laboral: “Esto habla de la falta de análisis y consistencia técnica al momento de tomar una decisión”

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 9 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 10 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el miércoles 10 de junio en el mercado paralelo $1440 para la compra y $1.460 para la venta.

LV/ff