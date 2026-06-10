El dólar blue cerró en baja este miércoles 10 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales del Banco Central registraron una caída de 274 millones de dólares durante la última jornada. De esta manera, cerraron en un total de USD 47.558 millones.

En paralelo, el dólar blue cerró en baja este miércoles 10 de junio y profundizó la corrección observada en las últimas ruedas del mercado cambiario.

Dólar blue

La divisa paralela cerró con una baja de $10 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.450 y se compró a $1.430.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.453,40.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.506,70.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.501,40 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio para consumos en el exterior cotizó a $1.891,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista se ubicó en $1.455 para la venta según el promedio de los principales bancos. Por su parte, el dólar mayorista, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil, cerró en $1.432,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 121 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron 274 millones de dólares, al pasar de USD 47.832 millones a USD 47.558 millones. De esta manera, cerraron la jornada en USD 47.558 millones.