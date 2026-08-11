A cuánto cotiza el euro blue hoy, 11 de agosto

El martes 11 de agosto de 2026, el euro blue hoy abrió a​ $1.799,75 para la venta y ​$1.838,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 11 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 11 de agosto cotiza a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 11 de agosto

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 11 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.299,54 para la compra este martes 11 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza el euro blue en los bancos de Argentina, este martes 11 de agosto

Este martes 11 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto abrió el dólar blue hoy, martes 11 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el martes 11 de agosto en el mercado paralelo a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.