La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma de pagos unificado para el mes de agosto, concentrando una serie de prestaciones clave en una sola jornada bancaria. El orden de acreditación de los fondos se estructuró a partir de la terminación del documento nacional de identidad de los titulares. Esta unificación busca optimizar la gestión en las plataformas automáticas de retiro y evitar aglomeraciones en las sucursales financieras de todo el país.

ANSES oficializó las fechas de cobro para todos los beneficiarios en agosto

El esquema de depósitos para este lunes 10 de agosto abarca tanto a los sectores previsionales como a los diferentes programas de cobertura social que administra el Estado nacional. Los montos mensuales líquidos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las autoridades recordaron que los titulares disponen de un plazo extendido para efectuar el retiro físico del dinero por ventanilla.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes mensuales no superen el monto mínimo legal ingresan al circuito de acreditación este lunes. Las planillas oficiales de la entidad previsional incluyeron en este tramo de pagos la actualización correspondiente fijada por el organismo.

Las fechas y terminaciones de DNI para los jubilados que no superan la mínima este lunes son:

- Los documentos terminados en 0 cobran el lunes 10 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo acceden al cobro de las asignaciones mensuales dentro del cronograma previsto para la segunda semana del mes. La liquidación se acredita automáticamente en las cuentas asociadas.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo este lunes son:

- Los documentos terminados en 0 cobran el lunes 10 de agosto.

ANSES oficializó los montos de agosto: cuánto cobran los jubilados y pensionados desde el próximo mes

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias del programa de la Asignación por Embarazo (AUE) ingresan formalmente al esquema de distribución de partidas asignadas por el organismo gubernamental para el período de agosto. El acceso a los fondos monetarios se realiza mediante las tarjetas de débito asociadas a las cuentas correspondientes de la seguridad social.

Las fechas y terminaciones de DNI para la Asignación por Embarazo este lunes son:

- Los documentos terminados en 0 cobran el lunes 10 de agosto.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 0 y 1 percibirán sus haberes en la misma jornada inicial del cronograma. La acreditación bancaria para ambas terminaciones se realizará el lunes 10 de agosto.

Este grupo abarca las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, las cuales se liquidan en el primer tramo del calendario previsional de ANSES.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares derivadas de las Pensiones No Contributivas (PNC) mantienen abierta su ventana de liquidación bancaria generalizada. Estos pagos se efectúan de forma global sin distinción del último número identificatorio de los beneficiarios acreditados.

Las fechas para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas este lunes son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el lunes 10 de agosto y el jueves 10 de septiembre.

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Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones que contemplan hechos extraordinarios únicos como Matrimonio, Nacimiento y Adopción se encuentran habilitadas para el retiro de los fondos por ventanilla o acreditación en cuenta. El trámite alcanza a todas las terminaciones de DNI dentro del período estipulado por el calendario oficial.

Las fechas para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) este lunes son:

- Todas las terminaciones de documentos cobran entre el lunes 10 de agosto y el jueves 10 de septiembre.

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