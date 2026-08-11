A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 11 de agosto

El dólar blue abrió este martes 11 de agosto a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 11 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 11 de agosto el dólar oficial abrió a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

Cronograma de la ANSES para el martes 11 de agosto: quiénes cobran jubilaciones, AUE y prestaciones de pago único

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy martes 11 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.520,50 para la compra y $1.522,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 11 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 11 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotizó hoy martes 10 de agosto a $1.578,90 para la compra y $1.579,60 para la venta.

La novela de los $4 billones "perdidos" y un final que confirma una maniobra de liquidez que sorprendió a los mercados

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, martes 11 de agosto a $1.976 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto abrió este martes 11 de agosto en $1.573,90 para la compra y $1.577,97 para la venta.

Riesgo país: Por qué puede subir y qué mira el mercado argentino

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 462 puntos básicos este martes 11 de agosto.