Cuáles son las únicas dos provincias donde el salario docente mejoró durante la gestión de Javier Milei

El salario docente perdió poder adquisitivo en 22 de las 24 provincias argentinas desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia. El dato surge de un relevamiento presentado por el periodista, Antonio Riccobene, en la pantalla de +Perfil el nuevo canal de Editorial Perfil, quien analizó la evolución de los ingresos de los maestros y las diferencias entre las distintas jurisdicciones.

“El gobierno de Javier Milei arrancó su gestión con el DNU 70 que declaraba esencial a la educación”, explicó Antonio Riccobene, en referencia a una medida que inicialmente limitaba el derecho a huelga docente y que posteriormente fue incorporada a la reforma laboral.

Sólo dos provincias tuvieron una suba en el poder adquisitivo durante la gestión de Milei

Según los datos expuestos, San Luis registró la mayor pérdida del salario docente en términos reales, con una caída del 52,4% en tres años. Le siguieron Salta, con 35,5%; Misiones, con 34%; la provincia de Buenos Aires, con 32%; Santa Fe, con 31,4%; y Entre Ríos, con 28,2%. “En 22 de las 24 jurisdicciones perdieron poder adquisitivo el salario de los docentes, solo en dos subieron”, señaló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, explicó que una de las razones centrales está vinculada con la inflación registrada tras la devaluación de diciembre de 2023 y con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “Por el subidón inflacionario que hubo a partir de diciembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei devalúa la moneda y la inflación se dispara al 25%, el salario docente no acompañó eso en ninguna de las provincias”, sostuvo.

Sobre la misma línea, Riccobene agregó que, “meses después el Gobierno por decreto elimina una serie de fondos de distintos fideicomisos, uno de ellos el FONID, y todo ese dinero se evaporó y finalmente nunca fue a las provincias para que aumentaran los salarios”.

La situación, sin embargo, presenta diferencias importantes según cada distrito. Asimismo, explicó que esto está relacionado con los recursos que cada gobierno provincial destina a educación y con sus propias leyes salariales. “Cuando se piensa el presupuesto para la educación, más del 90% del presupuesto tiene que ver con salarios”, afirmó.

Cuánto mejoró el salario en Santiago del Estero y Santa Cruz

En el otro extremo aparecen Santiago del Estero y Santa Cruz, las únicas dos provincias donde el salario docente mejoró en términos reales durante el período analizado. En Santiago del Estero el incremento fue del 6,6% y en Santa Cruz, del 5,3%. “En Santiago del Estero 6,6% en términos reales y en Santa Cruz 5,3%”, precisó.

El periodista también destacó las fuertes diferencias regionales. Según explicó, Neuquén tiene actualmente el mejor poder adquisitivo docente, mientras que Chubut se encuentra en el extremo opuesto. “Neuquén tiene hoy el mejor poder adquisitivo docente y antes era Salta”, señaló.

Fuerte caída del salario durante 10 años en Chubut

En el caso de Chubut, remarcó que, “la provincia de Chubut es donde el salario docente viene cayendo hace más de 10 años”.

“El sueldo de un maestro chubutense rinde menos de la mitad que el de un colega neuquino”, afirmó.