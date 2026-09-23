A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 23 de septiembre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.810,75 para la compra y $1.849,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 23 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 23 de septiembre a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 23 de septiembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.331,69 para la compra este miércoles 23 de septiembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 23 de septiembre

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Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.695 comprador y $1.795 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 23 de septiembre

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 23 de septiembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.