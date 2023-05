Sin precios: almaceneros deben cerrar sus negocios por falta de mercadería

Debido a la incertidumbre de precios provocada por la crisis cambiaria, los almacenes de barrio "tuvieron que tomar la decisión de cerrar" indicó el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, quien estimó que la inflación de abril podría estar en el orden de 12% por los aumentos en alimentos.

"Hay muchos negocios pequeños, comercios que tienen una estantería o góndola con toda la mercadería a la venta, sin depósito. Ante la incertidumbre, muchos tuvieron que tomar la decisión de cerrar", señaló Savore en declaraciones radiales.

El comerciante y dirigente calculó que de acuerdo a las listas de precios que le han llegado en los últimos días la inflación de abril superaría los dos dígitos, ubicándose en 12%.

Corrida cambiaria y salto del dólar: ¿cómo afecta el bolsillo de los argentinos?

"Hoy no sabés si vender es ponerse contento", se lamentó Savore, aludiendo a la falta de certidumbre sobre la reposición de la mercadería que se vende. Savore reveló que un colega del centro de panaderos le aseguró que "no le están entregando insumos" y que los que entregan "lo hacen con precio abierto".

En esa línea, también señaló que tuvo conocimiento de suspensión de entregas de cigarrillos en la zona norte del conurbano bonaerense.

Problemas para las pymes

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló hoy que “esta escalada del dólar impacta en las perspectivas de venta más de lo que imaginábamos. Muchos proveedores no quieren entregar mercadería o lo hacen sin precio. Es necesario generar confianza para que la macroeconomía brinde estabilidad y previsibilidad al mercado interno”. Lo hizo en Tucumán en el marco del 70° aniversario de la Federación Económica de Tucumán (FET).

“Están siendo días muy difíciles para el mundo pyme. Las listas de precios ya estaban viniendo con cambios entre dos y tres veces por semana. Ahora la cuestión es saber hasta dónde llegará el dólar, a qué nivel se estabilizará y ver qué va a pasar”, agregó González.

Además, destacó que “la gran mayoría de las pymes en Argentina no pueden decir ‘hoy no trabajo’. Necesitamos caja y vender, pero no sabés si lo hacés a un buen precio, con margen, salís empatado o perdés”. Y añadió: “Las pequeñas y medianas empresas no somos formadoras de precios, somos tomadoras de listas”.

