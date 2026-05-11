La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma hoy, lunes 11 de mayo de 2026, el cronograma de pagos para una amplia variedad de beneficiarios. Según el calendario oficial publicado por el organismo, esta jornada marca el inicio de la acreditación para los primeros grupos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el cumplimiento de las fechas para pensiones y asignaciones por hijo.

ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

Jubilados y Pensionados (SIPA)

Hoy lunes comienza el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Los beneficiarios que perciben estos montos y tienen documentos terminados en la cifra establecida inician el esquema semanal:

- DNI terminados en 0: Cobran hoy, lunes 11 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

El grupo de titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos) también tiene actividad en sus cuentas bancarias hoy. Según el esquema de terminación de DNI:

- DNI terminados en 0 y 1: Cobran hoy, lunes 11 de mayo.

Requisitos y trámites para la Asignación Universal por Hijo

Asignaciones Familiares y Universales (AUH y AUE)

Para los beneficiarios de asignaciones, el calendario se unifica con el de los jubilados de la mínima. Hoy lunes perciben sus haberes, que incluyen tanto la asignación correspondiente como el monto de la Prestación Alimentar (según corresponda):

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0.

- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 0.

Otras asignaciones vigentes

Además de las fechas puntuales por terminación de DNI, hoy continúa el plazo para el cobro de prestaciones que se liquidan de forma conjunta para todas las terminaciones de documento:

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Desde mañana martes 12 de mayo podrán cobrar todos los beneficiarios de la primera quincena (plazo del 12/05 al 10/06) y quienes tengan pagos pendientes del ciclo anterior.

- Asignaciones Familiares de PNC: Todos los documentos pueden percibir su haber en el periodo que inicia hoy, 11 de mayo, y se extiende hasta el 10 de junio.

Trámite de Libreta AUH en ANSES 2026

ANSES recordó que el dinero depositado en las cuentas bancarias puede ser utilizado directamente mediante compras con tarjeta de débito o retirado en cajeros automáticos. No es necesario acudir a las sucursales bancarias el mismo día del cobro, ya que los fondos permanecen acreditados de forma permanente.

GZ / lr