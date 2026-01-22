Este jueves 22 de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso y suma nuevas acreditaciones para distintos grupos de beneficiarios. La jornada combina cobros organizados por terminación del DNI con otros beneficios que se pagan sin un orden específico, además del inicio de una prestación clave.

Desde el organismo previsional recordaron que todos los depósitos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria declarada por cada titular y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Jubilaciones, asignaciones y nuevos pagos

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, correspondientes a titulares con documentos terminados en 9. Se trata de uno de los pagos centrales de la jornada, en el marco del cronograma que se extiende a lo largo del mes.

También se acreditan este jueves la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios con DNI finalizado en 9, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se paga a quienes tengan documentos terminados en 8.

Pagos sin terminación de DNI

Además de las prestaciones organizadas por número de documento, Anses continúa con los pagos de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Nacimiento, Adopción y Matrimonio. Estas asignaciones se depositan sin respetar una terminación específica del DNI y permanecen disponibles dentro del período establecido por el organismo.

En la misma modalidad se acreditan las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas, que también pueden cobrarse sin un día asignado por número de documento.

Comienza el pago de la Prestación por Desempleo

Una de las novedades del calendario de este jueves es el inicio del pago de la Prestación por Desempleo – Plan 1. En esta primera jornada, cobran los beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1, dando inicio a un esquema que se completará en los próximos días.

Anses recomienda a los titulares consultar el calendario completo a través de sus canales oficiales y verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados, para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

lv / lr