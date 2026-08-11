La expansión de la minería argentina de la mano de gran cantidad de proyectos RIGI en danza ya empieza a generar una nueva competencia, esta vez por el talento especializado para cubrir las exigencias laborales. En los últimos años, el crecimiento de los proyectos vinculados principalmente al litio y al cobre está aumentando la necesidad de incorporar trabajadores especializados, al mismo tiempo que las empresas encuentran mayores dificultades para conseguir determinados perfiles.

Un relevamiento reciente llevado a cabo por Adecco Argentina entre compañías con presencia en el sector minero, revela que el 64% de las empresas proyecta incorporar personal durante los próximos tres años.

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El dato refleja las expectativas de crecimiento de una actividad que demanda cada vez más trabajadores, aunque también anticipa uno de los problemas que podría condicionar su expansión y que es justamente, la disponibilidad de capital humano preparado para cubrir las nuevas posiciones.

Cuáles son los perfiles más buscados por la minería

Para los próximos meses, las compañías anticipan una fuerte demanda de ingenieros, geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos y eléctricos, especialistas en seguridad y profesionales vinculados con automatización y análisis de datos.

Dentro de ese universo, algunos puestos presentan mayores dificultades para ser cubiertos.

Adecco identifica entre ellos a operarios, electromecánicos, electricistas, asistentes de geología e ingenieros, particularmente en las provincias donde avanzan nuevos desarrollos mineros.

La demanda responde también a una transformación de las operaciones. Las compañías ya no buscan únicamente experiencia técnica, sino trabajadores capaces de desenvolverse en procesos cada vez más atravesados por la tecnología, la automatización y el análisis de información.

A ello se suman características propias de la actividad, como la necesidad de adaptarse a entornos alejados de los grandes centros urbanos, trabajar mediante sistemas de rotación y cumplir estándares estrictos en materia de seguridad y sostenibilidad.

“La minería del futuro no va a competir solo por recursos naturales; va a competir por talento. El gran desafío es desarrollar hoy las personas que harán posibles los proyectos de la próxima década”, señaló Erica Ibarra, gerenta de la División Minería de Adecco para Argentina.

Tener experiencia ya no alcanza

El relevamiento también muestra un cambio en los criterios utilizados por las empresas para incorporar personal.

La experiencia técnica continúa siendo uno de los principales atributos buscados, pero dejó de ser suficiente por sí sola. Las compañías valoran cada vez más la capacidad de aprendizaje, la adaptación a nuevas tecnologías y la posibilidad de integrarse a una cultura laboral en la que la seguridad ocupa un lugar central.

En ese contexto, uno de los errores de los candidatos puede ser presentarse únicamente sobre la base de sus antecedentes técnicos, sin demostrar capacidad de adaptación a los nuevos esquemas de trabajo de la industria.

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Las empresas también enfrentan otro desafío: retener a los trabajadores una vez incorporados.

De acuerdo con la firma a cargo del estudio, los ingenieros representan el 21% de los puestos con mayor rotación dentro de la actividad, mientras que los operarios concentran otro 17%.

La situación obliga a las compañías a prestar cada vez más atención no solamente al reclutamiento, sino también al desarrollo de carreras profesionales, las oportunidades de crecimiento interno y las condiciones ofrecidas para sostener al personal especializado.

El desafío de formar trabajadores en las provincias mineras

La escasez de determinados perfiles puede convertirse en un problema particularmente relevante en las regiones donde se concentran los nuevos proyectos.

Una parte importante de la expansión minera se desarrolla lejos de los principales centros urbanos y requiere técnicos y profesionales especializados que puedan radicarse temporalmente o trabajar mediante esquemas de rotación.

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Por esa razón, la formación de talento local empieza a ocupar un lugar estratégico dentro de los planes de crecimiento del sector.

Desde Adecco consideran que el desafío excede a las propias compañías y requerirá la participación conjunta de empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades locales.

El objetivo será ampliar la oferta de técnicos, ingenieros y especialistas capaces de incorporarse a una industria que, además de conocimiento minero tradicional, empieza a demandar competencias vinculadas con automatización, digitalización y procesamiento de datos.

La disponibilidad de trabajadores calificados podría convertirse así en uno de los factores determinantes para la expansión del sector durante los próximos años. En una industria acostumbrada a discutir reservas, inversiones e infraestructura, el próximo cuello de botella podría aparecer en un recurso diferente: el talento necesario para poner en marcha y operar los nuevos proyectos.

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