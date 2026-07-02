El mercado laboral tecnológico vuelve a mostrar señales de recuperación en la Argentina. De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis, la división especializada en tecnología de ManpowerGroup, los empleadores del sector IT proyectan una Expectativa Neta de Empleo de +22% para el tercer trimestre de 2026, período que comprende los meses de julio a septiembre. El indicador surge de restar el porcentaje de empresas que prevé reducir personal de aquellas que planean contratar.

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Según el relevamiento, el 39% de los empleadores de IT en la Argentina planea aumentar su plantilla, mientras que el 36% no espera realizar cambios, el 17% anticipa una reducción de personal y el 8% aún no tiene definida su estrategia. El dato marca una mejora frente al trimestre anterior, con una suba de 3 puntos, y una recuperación mucho más fuerte frente al mismo período del año pasado, con un avance de 28 puntos.

Pese a ese repunte, el informe advierte que la demanda de perfiles tecnológicos convive con un problema estructural: la escasez de talento. En la Argentina, el 72% de los empleadores del sector de servicios tecnológicos y de TI afirma tener dificultades para encontrar el talento especializado que necesita.

El estudio muestra que la inteligencia artificial ya atraviesa de lleno las búsquedas laborales del sector. Entre las habilidades técnicas más demandadas se ubican en primer lugar la alfabetización en IA, mencionada por el 84% de los empleadores; luego aparecen el modelado de IA y desarrollo de aplicaciones, con el 79%, y las habilidades de ingeniería, con el 75%.

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En paralelo, las compañías también destacan competencias humanas. Las más valoradas son el profesionalismo y la ética laboral, con el 82%; el pensamiento crítico y la resolución de problemas, también con el 82%; y la comunicación, colaboración y trabajo en equipo, con el 78%. El dato refleja que, aun en un mercado atravesado por la automatización, las empresas siguen demandando perfiles capaces de adaptarse, resolver problemas y trabajar en entornos complejos.

“Las expectativas de contratación del sector tecnológico muestran una recuperación sostenida y reflejan que las organizaciones vuelven a acelerar sus planes de incorporación de talento en perfiles estratégicos”, señaló Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina. Sin embargo, advirtió que “el desafío ya no pasa únicamente por contratar más, sino por encontrar las capacidades adecuadas en un mercado donde la inteligencia artificial está redefiniendo las competencias más demandadas”.

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Más flexibilidad, capacitación y búsqueda de talento barato

Frente a la falta de perfiles disponibles, las empresas están ajustando sus estrategias. El informe indica que el 95% de las organizaciones aplica una combinación de medidas para atraer, desarrollar y retener talento. La más mencionada es una mayor flexibilidad de horarios, con el 24%, seguida por programas de upskilling y reskilling para colaboradores actuales, con el 22%.

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También aparecen como respuestas el aumento de la fuerza laboral y la búsqueda de talento en mercados de menor costo, ambas con el 20%. Además, el 15% de los empleadores ya utiliza inteligencia artificial para reducir determinadas necesidades de contratación, una señal de cómo la tecnología no sólo genera demanda de nuevos perfiles, sino que también modifica la forma en que las empresas organizan sus equipos.

Argentina mejora, pero sigue debajo del promedio global

En la comparación internacional, Argentina queda por debajo del promedio global del sector tecnológico, que se ubica en +35%.

El ranking es liderado por Puerto Rico, con una Expectativa Neta de Empleo de +68%, seguido por Brasil, con +53%, y Reino Unido, con +51%.

Aun así, con una ENE de +22%, la Argentina supera a otros mercados como México y España, ambos con +20%, Chile, con +11%, Alemania, con +5%, y Francia, con 0%. Los registros más bajos corresponden a Panamá, con -1%; Hong Kong y Eslovaquia, con -10%; y Rumania, con -11%.

El relevamiento se basa en las respuestas de 4.497 empleadores del sector de servicios tecnológicos y de TI de 42 países, incluidos dentro de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup. Los datos del tercer trimestre fueron recopilados entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

En ese escenario, el mercado IT argentino muestra una recuperación de las intenciones de contratación, aunque también revela una brecha persistente entre los perfiles que las compañías necesitan y las capacidades efectivamente disponibles.

La transformación digital, ahora acelerada por la inteligencia artificial, vuelve a poner a la capacitación y la reconversión laboral en el centro de la agenda empresaria.

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