Mujeres en tecnología: solo el 20% llega a cargos directivos y persiste la brecha de género en el sector IT

La participación de las mujeres en el mercado laboral tecnológico en Argentina continúa siendo minoritaria y disminuye a medida que aumentan los cargos jerárquicos, según el informe “Paridad en Código” de Chicas en Tecnología, que analizó el rol femenino en empresas del sector IT, las condiciones de trabajo, el acceso al liderazgo y la distribución de puestos dentro de la industria, en un contexto de crecimiento de la economía del conocimiento, pero con persistencia de brechas de género.

El relevamiento señaló que solo el 36% del personal que trabaja en empresas tecnológicas son mujeres y que, en compañías grandes, apenas el 20% de los cargos directivos, están ocupados por ellas, lo que refleja un techo de cristal en uno de los sectores más dinámicos del mercado laboral.

Martín Redrado alertó por la “uberización” laboral en la Argentina

La investigación advirtió que la desigualdad en tecnología responde a factores estructurales que comienzan en la formación y continúan en el acceso al empleo, generando una menor presencia femenina en roles técnicos, de decisión y de liderazgo. Según el informe de Chicas en Tecnología, la brecha se vincula tanto con la desigualdad digital como con la brecha de género en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Mathematics), lo que limita el ingreso de mujeres a programación, software y otras áreas clave.

En ese sentido, la directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, Lucía Mauritzen, sostuvo que la problemática no depende únicamente del contexto actual, sino que responde a un fenómeno previo. “La brecha está ahí, existe de antes… más allá de lo que suceda, la problemática es real y por eso también está medida de poner en números la situación”, afirmó, y explicó que desde la organización trabajan con empresas del ámbito nacional e internacional para generar nuevas oportunidades de inserción laboral.

Según Sturzenegger, se crearon 400.000 puestos de trabajo en la era Milei

El documento señaló que solo el 30% de quienes trabajan en el sector tecnológico son mujeres y que la proporción puede caer al 16% en roles estrictamente técnicos, mientras que la participación femenina en posiciones senior ronda apenas el 7%, lo que confirma que la desigualdad aumenta a medida que se avanza en la carrera profesional.

Además, el estudio explicó que la brecha salarial también se mantiene dentro del sector, con diferencias cercanas al 20%, que se amplían en los niveles jerárquicos más altos, lo que refuerza la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de mayor responsabilidad.

En qué puestos trabajan más las mujeres dentro de las empresas tecnológicas

La investigación “Paridad en Código” relevó 50 empresas tecnológicas privadas y encontró que el 36% del personal son mujeres, aunque su presencia no se distribuye de manera homogénea dentro de las organizaciones.

El informe de Chicas en Tecnología señaló que las trabajadoras se concentran principalmente en áreas como administración, recursos humanos, diseño y gestión de proyectos, mientras que su participación es menor en desarrollo tecnológico, datos, analítica y liderazgo técnico, lo que muestra un patrón persistente de segregación horizontal.

Sobre las dificultades para relevar información del sector, Mauritzen explicó que “el ecosistema tecnológico es bastante cerrado, acceder a datos de empresas privadas es complejo; las empresas pequeñas suelen ser más abiertas, pero a veces es más difícil lograr respuesta porque tienen menos tiempo y menos recursos”, señaló.

También se detectó que, aunque siete de cada diez empresas cuentan con al menos una mujer en directorios o consejos, en las compañías de mayor tamaño solo el 20% de los cargos directivos está ocupado por mujeres, mientras que la mayor presencia femenina se ubica en posiciones intermedias.

El círculo rojo cree que el Gobierno busca en la industria al responsable de la crisis del empleo que amenaza a Javier Milei

El estudio agregó que el perfil de las trabajadoras del sector se caracteriza por una fuerte presencia de personas jóvenes: el 49% tiene menos de 35 años y solo el 20% supera los 45, lo que sugiere trayectorias laborales más cortas o mayores dificultades para sostener la carrera en el tiempo.

Condiciones laborales, políticas de equidad y acceso al liderazgo

El informe de Chicas en Tecnología también analizó las condiciones laborales dentro del sector y encontró que el 66% de las mujeres trabaja en relación de dependencia, mientras que cerca del 30% lo hace de manera freelance, especialmente en empresas pequeñas o en organizaciones sin políticas de equidad institucionalizadas.

En materia de conciliación laboral, el sector muestra altos niveles de flexibilidad, aunque todavía existen desafíos vinculados al cuidado y la maternidad. En ese punto, Mauritzen afirmó que “la Ley de Modernización Laboral perdió una de las grandes oportunidades con respecto a maternidad”, y consideró que el futuro del trabajo también debería pensarse en función de cambios demográficos, el envejecimiento poblacional y nuevas formas de organización laboral.

El estudio advirtió que la institucionalización de políticas de igualdad todavía es baja, ya que solo el 48% de las empresas tiene reclutamiento equitativo, el 30% mide indicadores de género y apenas el 28% analiza la brecha salarial, pese a que las diferencias de ingresos están documentadas en distintos relevamientos.

Por último, el estudio destacó que es necesario fortalecer políticas internas, mejorar la recolección de datos y promover estrategias que permitan avanzar hacia un mercado tecnológico más equitativo.

GZ /lr