Las expectativas de contratación en la Argentina se mantienen en un magro terreno positivo para el tercer trimestre de 2026, aunque con una señal de mayor cautela por parte de las empresas. Así surge de la tradicional Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que mide las intenciones de contratación de los empleadores para el período comprendido entre julio y septiembre.

El relevamiento, realizado entre el 1° y el 30 de abril de 2026, arrojó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +6%. El indicador implica una baja de 4 puntos porcentuales respecto del primer trimestre del año, cuando había mostrado una mejora más marcada, y una suba de apenas 1 punto frente al mismo período de 2025.

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El dato deja una foto de mercado laboral aún positivo, pero casi tibio, y muy lejos de poder mostrar una recuperación homogénea. El promedio nacional convive con sectores que proyectan fuertes incorporaciones y otros que directamente anticipan recortes o congelamiento de dotaciones.

“Nosotros veníamos todo el año pasado con expectativas bastante parecidas a esta última medición, de 3, 4 o 5 puntos, que son números casi neutros. En el primer trimestre parecía que empezaba a repuntar un poco, con un número de 10, y ahora volvimos a tener una expectativa de 6, es decir, una caída de 4 puntos”, explicó a PERFIL Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Según el ejecutivo, una de las claves del nuevo resultado es que los empleadores se mostraron menos indecisos que en mediciones anteriores. “Los entrevistados que antes decían que no sabían si iban a aumentar o disminuir sus dotaciones, en esta vuelta fueron más categóricos. Solo un porcentaje muy chiquito contestó que no sabía qué iba a hacer, y la mayoría se volcó hacia el no, hacia que iban a reducir su dotación. Eso explica en parte el número general”, señaló.

Energía, minería y automotriz, entre los sectores con mejores expectativas

La encuesta muestra una fuerte dispersión por actividad. El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación, con una ENE de +30%. Le sigue Automotriz, con +25%. En el extremo opuesto, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos presenta el resultado más débil de la muestra, con una ENE de -8%.

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Para Guastini, esa heterogeneidad es consistente con la dinámica actual de la economía. “La verdad es que el número es muy representativo de lo que está pasando en la economía en general. Cuando uno lo desagrega, se encuentra con una heterogeneidad tremenda según la actividad. Hay actividades con números muy optimistas, de 30 puntos, y otras con números negativos. En el conjunto aparece este 6, que da un promedio de cautela”, afirmó.

Dentro de los sectores más dinámicos, el ejecutivo destacó especialmente a la energía y a la minería. “El sector que viene consistentemente con muy buenas expectativas es el energético y el minero. El minero está más influenciado por los anuncios que por desarrollos concretos que ya se estén llevando adelante, pero todos esos anuncios generan expectativa y eso después se traslada a las respuestas”, explicó Guastini.

En el caso energético, la recuperación aparece más asociada a proyectos en marcha. “Sobre todo Vaca Muerta se ha reactivado, y eso sí está mostrando una expectativa muy alta de contratación”, sostuvo Guastini.

La construcción también aparece con un número por encima del promedio, con una ENE de +18%, aunque desde ManpowerGroup advierten que no se trata de una mejora extendida a todo el país. “No tiene un número malo, está por arriba de la media, pero cuando se desagrega se ve que está traccionada principalmente por algunos proyectos privados que ya venían de antes y por la construcción vinculada a cadenas pujantes, como la energética. No vemos un sector homogéneamente creciendo en todo el país”, indicó.

Servicios profesionales y finanzas, los más cautelosos

En el otro extremo aparecen sectores que muestran señales de retracción. Uno de ellos es Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registra una ENE de -8%.

“Los dos sectores que muestran expectativas negativas son el de servicios profesionales, todo lo que tiene que ver con service centers o servicios que se brindan al exterior, y esto tiene que ver con dos elementos”, explicó Guastini.

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El primero, señaló, es la pérdida de competitividad relativa del salario argentino medido en dólares. “Eso hace que las empresas sean mucho más cautas a la hora de alocar procesos en Argentina”, sostuvo. El segundo factor es tecnológico: “La tendencia general a automatizar con tecnología ciertos procesos manuales está haciendo que haya mucha menos contratación de personal en ese tipo de servicios”.

Otro sector que se enfrió frente al comienzo del año es Finanzas y Seguros. De acuerdo con el ejecutivo, el rubro había empezado 2026 con mejores perspectivas, impulsado sobre todo por el dinamismo de las fintech, pero ahora muestra una postura más conservadora.

“El sector de finanzas y seguros a principio de año venía bastante más optimista, traccionado por las fintechs, y ahora parecería mostrar más cautela. Las empresas financieras están enfocándose más en mantener una cartera sana para protegerse frente a posibles rupturas de la cadena de pagos y problemas de cobrabilidad, que en expansiones, que son las que terminan generando contratación de personal”, explicó.

En ese segmento, la expectativa quedó prácticamente neutra, en torno a -2%, lo que refleja un escenario de baja predisposición tanto a sumar personal como a reducirlo de manera significativa.

El comercio, por su parte, sigue condicionado por la debilidad del consumo. Si bien el comercio electrónico conserva cierto dinamismo, el canal tradicional muestra una recuperación más lenta. “El ecommerce todavía tiene algo de dinamismo, pero el comercio tradicional está muy frenado, con una caída de consumo importante, y eso se nota también en las expectativas”, afirmó Guastini.

El NOA lidera por minería, litio y limón

El mapa regional también muestra diferencias marcadas. La región con mejores expectativas de contratación es el Noroeste Argentino (NOA), con una ENE de +17%. En el extremo opuesto se ubica la región Pampeana, con una ENE de -2%.

“El NOA sigue siendo una zona con muy buenas expectativas de contratación. Indudablemente, todos los anuncios de inversión en minería, más lo que se está viendo en litio y una muy buena cosecha de limón, hicieron que el noroeste tenga muy buenas expectativas para el próximo trimestre”, señaló Guastini.

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Como contrapartida, Cuyo aparece entre las regiones más golpeadas. Según el ejecutivo, la zona viene arrastrando varios trimestres de expectativa neutra. “Cuyo es una de las regiones que viene más retrasada en expectativa de empleo. Tiene que ver bastante con la crisis del sector vitivinícola y con la dificultad para reactivar otras actividades, como turismo o algunos sectores mineros que todavía están más en etapa de anuncio que de producción”, explicó.

La disparidad territorial también expone una dificultad estructural: los sectores que hoy crecen no siempre están ubicados donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores. “Hay sectores que están muy pujantes, pero que contratan menos mano de obra que otros que hoy tienen una tendencia mucho más conservadora. Y por más importante que sea el crecimiento del sector energético en Neuquén, cuando se lo compara con el volumen y la densidad demográfica de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el AMBA, no llega a compensar del todo”, afirmó.

A esto se suma la dificultad de trasladar talento entre regiones. “En un país con extensiones tan grandes, cuesta mucho transferir talento de una región a otra. No es algo que se pueda hacer en el corto plazo”, remarcó.

Argentina queda rezagada frente a América Latina

En la comparación internacional, la Argentina muestra un desempeño más débil que buena parte de la región. Según Guastini, el contraste con otros países latinoamericanos es uno de los datos más relevantes del relevamiento.

“Si ponemos en contexto a la Argentina con el resto de Latinoamérica, la verdad es que los otros países donde hacemos este estudio tienen números mucho mejores. Brasil, por ejemplo, está en el cuarto lugar en expectativas a nivel global y tiene una expectativa de 37 puntos, frente a los 6 de Argentina”, señaló.

Para el ejecutivo, la región aparece con buenas perspectivas de generación de empleo, mientras que la Argentina mantiene una dinámica más moderada, algo que ya se venía observando durante el año pasado.

La novedad, en cambio, aparece en Europa. “Europa históricamente tenía valores promedio incluso un poco por arriba de la media. En esta última medición se nota que todo el contexto geopolítico les está impactando. Hay países desarrollados que están incluso más pesimistas que Argentina: Francia tiene 3, Italia también, Japón tiene 5, Alemania tiene 6, igual que Argentina”, comparó.

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En ese marco, Guastini planteó que el mapa global de generación de empleo empieza a mostrar cambios. “Parecería que el panorama geopolítico está cambiando y que aparecen como dos grandes fuentes de generación de empleo América y Asia, con una Europa mucho más conservadora y a la expectativa de lo que está pasando en el mundo”, concluyó.

Así, el mercado laboral argentino entra al tercer trimestre con expectativas todavía positivas, pero atravesadas por una fuerte selectividad. Energía, minería, automotriz y algunos proyectos de construcción aparecen como motores puntuales de contratación, mientras que servicios profesionales, finanzas, comercio tradicional y ciertas economías regionales muestran mayor prudencia.

La foto general es la de un empleo que no cae en forma generalizada, pero que tampoco logra consolidar una recuperación amplia.

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