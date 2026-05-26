Mercado laboral: advierten por el crecimiento de la precarización y la caída del salario real

El mercado laboral argentino muestra señales de deterioro estructural, con caída del empleo formal, avance del trabajo precarizado y salarios que no logran recuperar terreno frente a la inflación. Así lo explicó el sociólogo Roberto Corne durante una entrevista en Canal E, donde analizó un informe elaborado por especialistas del área de Ciencias Sociales del Kedis.

“Lo que estamos viendo en el mercado laboral es una absoluta precarización debido a los ciertos instrumentos que se están utilizando”, afirmó Corne al describir el crecimiento de modalidades laborales más inestables.

Según detalló, el estudio contempla asalariados formales, informales, trabajadores autónomos y monotributistas. En ese marco, indicó que desde 2023 se perdieron cerca de 258 mil empleos formales, mientras que aumentaron unos 290 mil trabajadores autónomos, especialmente monotributistas.

El especialista advirtió que muchas empresas están reemplazando empleados registrados por trabajadores independientes. “Se están haciendo renunciar personas que estaban asalariadas formalmente y las están haciendo pasar a monotributistas”, sostuvo.

Caída del salario y crecimiento de la informalidad

Corne explicó que gran parte de los puestos perdidos en la industria manufacturera fueron absorbidos por actividades vinculadas a logística, transporte y aplicaciones digitales. En paralelo, remarcó que la mayoría de los trabajadores no alcanza ingresos suficientes para cubrir el costo de vida.

“Hay hasta un 80% de personas que no llegan al millón de pesos como ingresos”, señaló. Además, indicó que el 63% de asalariados y autónomos perciben menos de un millón de pesos mensuales.

En ese contexto, el sociólogo cuestionó las cifras oficiales sobre pobreza. “Si hay un 63% que no llega al millón, ¿cómo puede ser que haya un 28% nada más de personas bajo la línea de pobreza? Esto es absolutamente inconsistente”, enfatizó.

El informe también revela un fuerte impacto sobre los jóvenes. Corne destacó que el 52% de los desocupados tiene entre 14 y 29 años, siendo las mujeres las más afectadas por la falta de empleo.

Paritarias, consumo y recesión económica

Durante la entrevista, Corne vinculó el deterioro salarial con la caída del consumo y la recesión económica que atraviesan distintos sectores productivos. “Hay por lo menos 12 rubros que están a la baja con respecto al 2023”, explicó sobre la actividad económica.

Además, coincidió en que los salarios no recuperarán el terreno perdido debido a que las paritarias se homologan por debajo de la inflación. “No se va a recuperar en función de que están homologando paritarias por debajo de la inflación”, afirmó.

Finalmente, el sociólogo cuestionó el rol de la CGT frente al actual escenario laboral y económico, y aseguró que existen fuertes tensiones entre el sindicalismo y los sectores financieros y empresariales que, según su visión, condicionan el rumbo económico del país.