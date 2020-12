AUH: quiénes y cuándo se cobrarán los $ 23.000 extra en diciembre

Con el fin de seguir acompañando a los sectores más vulnerables, algunos personas que reciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) cobrarán la suma extra de $23.000.

Quienes cobrarán ese monto serán los beneficiarios de la AUH que tengan dos hijos menores de 6 años. Cabe señalar que, esta suma será el resultado de los $ 8.500 por cada AUH ($ 17.000 en total) correspondientes al 20% que se paga en diciembre y los $ 6.000 extra de la Tarjeta Alimentaria. En ese sentido, es importante aclarar que la Tarjeta Alimentaria sirve para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por otro lado, todas las personas que cobran AUH accederán en diciembre a un aumento 5% de su prestación habitual. Así, recibirán 3.100 pesos en vez de los $ 2.900 correspondientes a diciembre.

El 85% de los beneficiarios de AUH están endeudados "a tasas impagables"

Hasta el momento, ANSES no oficializó el calendario de pago de la AUH diciembre 2020, pero sí confirmó que se pagará este beneficio, SUAF y AUE en la segunda y la tercera semana del mes, tras los feriados del 7 y 8 de diciembre. A partir de entonces, según el calendario de pago AUH y, teniendo en cuenta, la finalización del DNI, cada beneficiario cobrará por hijo su prestación con aumento del 5%, es decir $3.100 aproximadamente; más el pago adicional anual, del 20% acumulado de todo el año (esto no incluye el aumento) que este este año no tendrá como obligatoria la presentación de la Libreta AUH.

Son aproximadamente -según la provincia del país en la que se cobre- $715 que deben multiplicarse por 12 meses, el equivalente a unos $8.500 por hijo.