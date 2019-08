Javier González Fraga: "El argentino tiene la memoria del corralito y el cepo"

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, aseguró hoy viernes 23 de agosto que en la Argentina hay un "proceso de dolarización" de los ahorristas que viene "desde hace meses", por lo que no comenzó con el resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto.

"Lo que subió fue el retiro de dólares. El 12 de agosto hubo un salto significativo y después se tranquilizó. El martes último (20 de agosto), tras el feriado, hubo un pequeño pico y después se volvió a tranquilizar", dijo González Fraga.



El directivo del mayor banco de la Argentina expresó además que si bien algunos depositantes retiraron sus dólares de las entidades, "esto no está en niveles muy distintos a los de junio y julio".

"Realmente en la Argentina hay un proceso de dolarización desde hace varios meses. El argentino ha vivido situaciones de inestabilidad y tiene la memoria de corralito y cepo", dijo González Fraga en declaraciones a la radio Metro con Maria O'Donnell



Y señaló que por esa "memoria" hay "una conducta" de los depositantes, "pero no desde hace dos semanas sino desde hace meses".

"Los depósitos están estabilizados o cayendo un poco. Por otro lado hay tasas más atractivas y van a plazos fijos. Hay gente que está aprovechando las tasas que sin ninguna duda son muy altas", afirmó.



Sostuvo que él prefiere no hace pronósticos sobre la situación de la Argentina y pidió ir analizando "paso a paso" el desarrollo de las variables, pero indicó que "parecería que ya llevamos varios días en los que estamos vendiendo menos dólares. Ayer el Banco Central prácticamente no vendió nada".



Asimismo, señaló que en el mercado de bonos también bajó "un poquito" el riesgo país, aunque "todavía está muy alto", pero aseguró que no se atreve a decir que está todo solucionado porque se está en un escenario de "incertidumbre electoral". El funcionario consideró que el mercado financiero "está muy sensible" a cualquier tipo de noticia que lo pueda alterar, principalmente frente a lo que puede decir Alberto Fernández "que parece el candidato (presidencial) con más chances" de ganar las elecciones.

Señaló no obstante que el Banco Central y el ministerio de Hacienda tienen "las herramientas" para poder transitar de aquí a diciembre "sin problemas".

FeL