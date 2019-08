¿Hasta dónde alcanzan las reservas del Banco Central para hacer frente a la crisis económica?

por Anabella Gonzalez

El escenario económico cambió sustancialmente luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto. La semana siguiente, el mercado reaccionó de manera abrupta a los resultados tras la derrota electoral de Mauricio Macri, que pone en dudas su reelección de cara a octubre.

El dólar superó la barrera de los $60 para luego bajar a $57 en el último cierre del martes, el riesgo país cruzó los 1800 puntos básicos, y hubo una caída de las reservas del Banco Central con una tendencia sostenida. En lo que va de agosto se perdieron u$s 8.501 millones, y las reservas totales se ubican en u$s 59.390 millones frente a los 66.309 millones en los que se ubicaban antes de las PASO. La caída en las reservas de agosto, que el martes 20 de agosto se redujeron en u$s3000 millones, se explica además por el pago del Gobierno de u$s2.615 millones para cancelar un Repo otorgado por bancos extranjeros, sumado al pánico que genera la inestabilidad económica, lo que genera que se retiren los depósitos de ahorristas en dólares.

El pasado lunes 12 de agosto y el martes 13 los ahorristas retiraron más de US$700 millones de sus cuentas en dólares según los datos oficiales, lo que equivale a 2,3% del total de depósitos en dólares en el sistema financiero, consignó Bloomberg. En ese contexto y para controlar la suba del dólar, el martes el BCRA vendió u$s 112 millones de las reservas netas. Al respecto, y frente a las intervenciones de la entidad monetaria para controlar el tipo de cambio, el candidato del Frente de Todos le advirtió a Mauricio Macri que "preserve las reservas" que pueden utilizarse para intervenir en el mercado, para evitar un deterioro mayor.

Frente a ese panorama, economistas coincidieron ante la consulta de PERFIL que las reservas mantuvieron una tendencia a la caída en los últimos meses, que se acentuó en el mes de agosto. Si bien aclararon que los motivos principales de la pérdida no son debido a los montos de las intervenciones para contener el dólar, sí preocupa la disponibilidad de esas reservas hacia los próximos meses y que dispondrá quien asuma un próximo mandato en diciembre. Lo primordial, consideraron, es mantener la calma en el tipo de cambio para evitar mayor incertidumbre y evitar así la retirada de ahorros en dólares.

Para Christian Buteler, analista financiero, la caída de reservas “constante” es preocupante, sin importar el nivel al que se llegue. “La tendencia muestra que todos los meses se pierden 3 mil, 4 mil millones de dólares, lo que es grave porque eso se retroalimenta. Desde que entramos en crisis en 2018 las reservas solo suben porque ingresan dólares del FMI”, explicó Buteler. “Hasta ahora, agosto es el mes de mayor caída de reservas desde la gestión de Mauricio Macri”, sumó.

El analista financiero evaluó que “si el tipo de cambio vuelve a la zona de no intervención de entre 48 y 52 las reservas pueden sufrir, pero en el caso que se dispare creo que la situación de las reservas se va a hacer más crítica. Ahí debería replantearse todo el programa monetario y adoptar otra estrategia para llegar a diciembre de la mejor manera posible”, analizó. En palabras de Buteler, es preferible apuntar a estabilizar el dólar con un monto de reservas importante en vez de intervenir de manera constante en el tiempo.”Un dólar inestable hace perder más reservas que un banco central interviniendo para contenerlo. La inestabilidad genera pánico y se ven estos resultados”, opinó. Por eso, sostuvo, “es preferible gastar un monto importante de forma consistente para contenerlo y que se termine la sangría, y no mantenerlo el gasto en el tiempo”.

Para los economistas, los anuncios del Gobierno son para calmar al FMI

Amilicar Collante, economista y miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR), sostuvo que el problema se explica en gran parte porque si el mercado percibe la baja de reservas, se anticipa y eso presiona más en lo cambiario. “Fundamentalmente para no seguir en una retirada de depósitos de ahorros en dólares y en la dinámica de que caigan las reservas, hay que estabilizar el tipo de cambio: es prioridad, porque a mayor desconfianza hay una mayor dolarización”, resumió ante la consulta de PERFIL.

En ese sentido, Collante plantea un dilema para el Gobierno, que deberá determinar cómo regular en los próximos meses. “Si se interviene mucho en el mercado se mantiene la estabilidad cambiaria, y eso asegura que el fogonazo inflacionario no sea tal. Pero si se interviene mucho y se queda sin reservas, lo que se pone en dudas es tu capacidad de pago y la situación del próximo gobierno”, manifestó.

Si bien aclara que la mayor caída se debe a la caída de depósitos que a los montos en los que intervino el mercado para contener el tipo de cambio, aclaró que lo que falta es que haya una mayor confianza en el programa de mediano y largo plazo, más allá de la coyuntura. “Lo neto son 15500 millones de dólares: si hasta la asunción gastas alrededor de 100 millones en cien jornadas estás complicado, por eso priorizan intervenir fuerte en momentos de pánico y después eso se baje a lo mínimo posible e incluso sin intervenir, como estuvo todo el año", detalló.

Si se interviene de a 100 millones por día, las reservas netas alcanzan para 150 días

Fausto Spotorno, Economista y Director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres y Asociados, manifestó que lo que debe hacer el Banco Central en la dinámica de intervención es “tratar de minimizar el impacto en las reservas garantizando que no haya otro salto cambiario”.

Respecto de lo sucedido en las últimas semanas, explicó: "Puntualmente el martes las reservas cayeron por el pago del Repo, pero también caen por las Letes: las deudas a corto plazo que se emitieron en dólares. Al momento de renovarlas, si el sector privado por ejemplo renueva solo el 50%, el otro 50% sale de las reservas”, amplió.

Consultado por las intervenciones del BCRA, opinó: “Si se interviene de a 100 millones por día, las reservas netas alcanzan para 150 días. pero además hay que pagar la deuda", resaltó. En ese sentido, no cree que el gobierno opte por seguir interviniendo. “La idea de un tipo de cambio libre es no tener que usar reservas, Si se consumen demasiadas para contener el precio del tipo de cambio es porque ese precio no es suficiente para equilibrar el mercado”, opinó.

En esa línea coincidió además Juan Ignacio Paolicci, de la consultora Eco Go. "Después de las conversaciones entre Macri y fernández, el incentivo de cuidar las reservas está", dijo a PERFIL. Y agregó: "Hay una idea compartida de todo el equipo económico de cuidarlas frente a un cierto tipo de cambio, de no defender una paridad para la que no haya fundamentos, ni tampoco permitir un tipo de cambio sumamente devaluado", analizó.

