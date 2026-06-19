Banco Nación lanza un préstamo para unificar deudas con plazos de hasta 10 años

El Banco Nación anunció el lanzamiento de una nueva herramienta financiera destinada a ayudar a las familias a reorganizar sus obligaciones y prevenir situaciones de mora. Se trata de un préstamo personal para la unificación de deudas, que permitirá consolidar compromisos financieros en una única cuota mensual con plazos de hasta 10 años.

Cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar deudas: cuánto se puede pedir y en cuántas cuotas

La iniciativa está dirigida a clientes de la entidad que registren cuotas vencidas e impagas y que mantengan una calificación crediticia 1 o 2. El objetivo es evitar el deterioro del historial crediticio, mejorar la capacidad de pago y facilitar el ordenamiento financiero mediante un esquema de mayor plazo.

Según explicó el banco, el préstamo financiará hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones. Los fondos no serán acreditados al cliente, sino que se destinarán directamente a cancelar las obligaciones incluidas en la operación.

La línea se instrumentará bajo modalidad UVA y contará con la posibilidad de incorporar una cobertura CER-CVS, que permite que el cliente pueda abonar una cuota ajustada por la evolución de los salarios en caso de que el índice de precios supere al Coeficiente de Variación Salarial.

Uno de los principales beneficios del programa es la extensión del plazo de financiación hasta 120 meses, lo que reduce significativamente el valor de la cuota mensual. De acuerdo con un ejemplo difundido por la entidad, una deuda de $1 millón con una cuota actual de $67.670 podría pasar a una cuota inicial de $15.279 bajo el esquema UVA más una tasa del 10% anual, o de $16.030 en caso de optar por la cobertura CER-CVS.

Entre las condiciones de la línea, el Banco Nación estableció una afectación máxima del 25% de los ingresos del solicitante, en línea con los criterios prudenciales de evaluación crediticia. La tasa de interés será del 10% más ajuste por UVA, mientras que quienes elijan la cobertura CER-CVS abonarán un punto porcentual adicional.

La operatoria estará disponible a partir del jueves 25 de junio en todas las sucursales del Banco Nación. También podrá consultarse a través del sitio web de la entidad y de su centro de atención telefónica.

El beneficio estará destinado a clientes que perciban sus haberes en el Banco Nación. Aquellos que aún no cobren su sueldo en la entidad deberán transferir su cuenta sueldo para poder acceder a la financiación.

FN