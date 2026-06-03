Los bancos buscan seducir a los productores agropecuarios con créditos a tasa 0% en Agroactiva

Bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, comenzó oficialmente la 32º edición de Agroactiva. La muestra que transcurrirá hasta el sábado 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, suele convertirse en un centro de negocios a cielo abierto para los productores agropecuarios y con mayor expectativa en este año tras una cosecha récord.

En la muestra están presentes más de 1.100 expositores y se espera la concurrencia de 270.000 visitantes. En ese contexto, los bancos están presentes con sus propuestas especiales de financiación para la compra de insumos y maquinaria agrícola.

En el caso del Banco Credicoop, exhibe la Tarjeta AgroCabal, con financiación de hasta un año de plazo; cobertura en todo el país y convenios de hasta 270 días a Tasa Fija con los principales proveedores de agroinsumos. Tasa fija promocional del 30 % TNA para compras realizadas durante la muestra.

Más allá de la cosecha récord, el agro liquidó US$ 2.677 millones en mayo, pero acumula una baja del 12% en el año

Además, ofrece Descuento de cheques de pago diferido, con plazos extendidos de hasta 1 año para Proveedores del Agro, así como créditos para adquisición de Bienes de Capital por Convenios con proveedores de maquinaria agrícola a Tasa fija promocional del 22% TNA a 36 meses.

También ofrece Leasing Credicoop con 31 meses para Rodados y Maquinaria Vial y 49 meses para Maquinaria Agrícola. Por otra parte, propone créditos a tasa 0% en dólares para financiar Inversión y Capital de trabajo, por Convenios con Proveedores y Cuenta Corriente Digital Bonificada hasta 1 año.

Por su parte, BBVA ofrecerá líneas de financiamiento a tasa del 0% mediante convenios con fabricantes y proveedores estratégicos, con plazos de hasta cinco años para la adquisición de maquinaria y equipamiento. Además, brindará préstamos a sola firma en dólares a 360 días con una tasa del 4,9%.

Estas operaciones podrán gestionarse a través de un nuevo esquema de préstamos digitales, que permitirá agilizar la originación junto a las empresas con las que opera BBVA.

También, la entidad lanzará líneas de financiamiento en dólares de hasta 5 años de plazo para la adquisición de maquinaria agrícola, con una tasa del 9%. Estas líneas se enmarcan en 85 convenios ya firmados con fabricantes y proveedores del sector, que en algunos casos permitirán acceder a condiciones aún más competitivas.

El banco también llevó su propuesta de préstamos en pesos y dólares orientados a la compra y retención de hacienda, con un esquema diseñado para responder a los ciclos de cría, invernada y tambo. Estas soluciones permiten financiar, entre otros destinos, retención de vientres y compra de reproductores, con plazos que alcanzan hasta 60 meses y amortización mensual o semestral.

En cuanto al Banco Galicia, cuenta con nuevas opciones de crédito basadas en activos reales digitalizados, que permiten convertir granos, hacienda y contratos forwards en financiamiento a través de la tecnología de SiloReal integrada a la plataforma Nera.

Además, tiene un espacio dedicado al sector ganadero con alternativas personalizadas para financiar la compra de reproductores, la retención de vientres, instalaciones y otras inversiones clave del proceso productivo, así como los remates de la exposición, con líneas exclusivas y financiamiento de largo plazo con garantía sobre hacienda.

En materia de capital de trabajo, pone a disposición herramientas como el descuento de cheques con plazos de hasta 360 días, el préstamo inmediato y financiaciones con aval de SGR, para resolver necesidades del día a día.

La apuesta del Banco Nación

Entre las principales alternativas, Banco Nación ofrecerá financiamiento para maquinaria nueva nacional en pesos con tasas desde el 12%, una herramienta clave para quienes buscan renovar equipos, incorporar tecnología y mejorar la eficiencia productiva.

También habrá opciones para maquinaria nueva en dólares con tasa 0%, con aporte del fabricante, y líneas para maquinaria usada desde el 23% en pesos y 6,5% en dólares.

La propuesta se completa con financiamiento para camiones y remolques nuevos para MiPyMEs desde el 22%, acompañando una necesidad central para muchas empresas vinculadas a la logística, el transporte y la producción.

Las tarjetas AgroNación y PymeNación ofrecen con tasas desde el 17%, mientras que las líneas de capital de trabajo online estarán disponibles con tasas desde el 28%.

Para quienes operan en comercio exterior, también se ofrecerá prefinanciación de exportaciones en dólares al 2,75%, "una alternativa pensada para fortalecer la competitividad y acompañar el crecimiento de empresas que buscan ampliar mercados", indicarondesde la entidad.