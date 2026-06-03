Agroactiva 2026: anuncian créditos para modernizar el transporte de productores y PyMEs

En el marco de la muestra Agroactiva 2026, el Gobierno Nacional presentó una campaña de financiamiento para la compra de rodados productivos nuevos, con el objetivo de fortalecer la logística y el transporte del sector agropecuario.

Crédito para el agro: Banco Nación lanza en Agroactiva líneas con tasas desde 12% en pesos y 0% en dólares

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía junto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), busca facilitar el acceso al crédito para productores y empresas que necesiten renovar o ampliar sus flotas de trabajo.

Los detalles del financiamiento

La herramienta financiera consiste en una línea de leasing que cubre hasta el 100% del valor de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. El esquema ofrece una tasa fija en pesos desde el 19,45% y plazos de hasta tres años, con opciones de pago tanto en pesos como en dólares.

Este beneficio tiene como destino a productores y empresas del segmento PyME, con un monto máximo de $6.500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante. Entre las ventajas fiscales, el sistema incluye la "posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo".

Esta modalidad busca incentivar la inversión en infraestructura y reducir la carga tributaria inmediata de los compradores. Además de la línea para transporte, el organismo ofrece créditos en valor producto para los sectores sojero, ganadero, tambero y porcino.

Para el sector sojero y ganadero se ofrecen los créditos en valor producto, que fijan las cuotas en kilos de novillo y se destinan a capital de trabajo para recría y engorde, o a la compra de terneras y vaquillonas para ampliar stock.

En tanto también se encuentra disponible para tamberos -con cuotas expresadas en litros de leche- que aplican a la adquisición de robots de ordeñe, sistemas rotativos, automatización, entre otros, y para productores porcinos -créditos expresados en kilos capón- con destinos como genética, infraestructura y equipamiento.

El Gobierno oficializó la baja de retenciones al campo

El Gobierno oficializó una nueva reducción de los derechos de exportación para productos agroindustriales y estableció un cronograma de bajas escalonadas de retenciones que se extenderá hasta fines de 2028. La medida fue instrumentada mediante el Decreto 423/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol.

La norma establece un esquema diferenciado según el ciclo productivo de cada cultivo. Mientras que para los cultivos de invierno las rebajas entrarán en vigencia de manera inmediata, para los cultivos de verano se diseñó un cronograma gradual con el objetivo de que las reducciones estén vigentes al momento de la comercialización de la cosecha.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota para los granos pasó del 7,5% al 5,5%, mientras que distintos productos industrializados de ambas cadenas, como harinas, sémolas, almidones y malta, quedaron alcanzados por derechos de exportación que oscilan entre el 1% y el 3,5%.

En el caso de la soja, se reducirá su alícuota desde el 24% vigente en 2026 al 21% en diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El esquema también incluye a aceites, harinas, pellets y otros derivados industriales, que atravesarán un proceso de reducción progresiva durante los próximos dos años.

El maíz y el sorgo también quedaron incorporados al sendero de rebajas. Según la posición arancelaria, algunos productos quedarán exentos del tributo y otros verán reducciones escalonadas. En determinados casos, las alícuotas pasarán del 8,5% al 7,5% en 2027 y al 5,5% hacia fines de 2028.

Para la cadena del girasol se fijó un esquema similar. Algunas variedades de semillas quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que determinados aceites y derivados registrarán bajas graduales hasta alcanzar niveles de entre 1% y 3% a fines de 2028.

El cronograma de baja de retenciones

Trigo y cebada: baja inmediata del 7,5% al 5,5%.

Soja: se mantiene en 24% durante 2026; baja a 21% en diciembre de 2027 y llega al 15% desde diciembre de 2028.

Maíz y sorgo: parten de 8,5% en 2026; bajan a 7,5% en diciembre de 2027 y llegan al 5,5% desde diciembre de 2028.

Girasol: tendrá reducciones escalonadas según producto y posición arancelaria.

FN