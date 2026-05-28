Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, protagonizó un momento de tensión durante un discurso ante productores agropecuarios al reclamar aplausos del público y pedir un cambio de actitud para respaldar las políticas impulsadas por el Gobierno hacia el campo.

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En medio de una defensa de las medidas económicas vinculadas al agro, el funcionario lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”.

El episodio ocurrió mientras Iraeta destacaba lo que consideró avances del Gobierno nacional para el sector agroindustrial. En ese contexto, el funcionario interrumpió su exposición al notar la falta de reacción del auditorio y expresó: “No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan”. Luego insistió a alguien del público: “Empezá a aplaudir así alguien aplaude, flaco”.

Durante su intervención, el secretario aseguró que percibe un reconocimiento por parte de distintos sectores hacia las medidas implementadas por la gestión nacional. “Hay reconocimiento respecto de lo que está haciendo el Gobierno nacional, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Coordinación de Producción y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de lo bueno y de lo positivo que se está haciendo”, afirmó.

Iraeta también remarcó que, a su entender, las transformaciones impulsadas por el oficialismo todavía no están completas, aunque defendió el rumbo adoptado. “No es fácil llegar al todo, pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo y muchos algos hemos estado haciendo estos dos años desde el gobierno”, sostuvo.

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El respaldo al rumbo económico y las críticas a gestiones anteriores

En otro tramo de su discurso, el funcionario vinculó el presente del sector agropecuario con un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el campo. Según expresó, el discurso pronunciado días atrás por el presidente en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue “histórico en términos de cambios de paradigma de lo que significa el campo para un gobierno”.

Además, cuestionó a administraciones anteriores por haber ubicado al agro “del lado del enemigo, del adversario, de los malos”. Para Iraeta, esa visión fue utilizada “como andamiaje filosófico para sostener el robo y la exacción a los que fue sometido el campo durante los últimos 20 años”.

En esa línea, defendió las medidas anunciadas recientemente y aseguró que el cambio no se refleja solamente en los discursos oficiales. “No es lo que está diciendo, es lo que está haciendo, son hechos”, afirmó, antes de enumerar “la baja de las retenciones”, la eliminación de aranceles, la ausencia de cupos y restricciones para exportar y un “nuevo ambiente para trabajar y sembrar”.

El llamado a los productores y la advertencia política

El secretario también pidió un cambio de actitud entre los productores agropecuarios y sostuvo que el respaldo del sector será clave para sostener las políticas actuales. “Cambiemos el ánimo nosotros los sembradores, los empresarios, porque si no, no vamos a cambiar”, expresó.

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A su vez, relató su experiencia personal tras haber pasado “40 años” del lado de los productores antes de asumir la función pública. Según contó, le resulta “muy desgastante” impulsar medidas y luego encontrarse con cuestionamientos de integrantes del propio sector. “Bajaste la retención hace tres días y es como si nada, como si no hubieras hecho nada”, señaló.

Por último, Iraeta insistió en que el futuro del vínculo entre el campo y la sociedad dependerá de la actitud que adopte el propio sector agropecuario. “El campo durante muchísimos años fue el villano de una historia mal contada”, afirmó. Y concluyó con una definición optimista sobre el futuro económico: “Estamos cambiando la historia y no la estamos cambiando con discursos, la estamos cambiando con hechos. Vamos a salir del pantano y la próxima estación se va a llamar Argentina próspera”.

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