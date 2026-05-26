Exportación de carne: el Gobierno habilitó el registro para acceder a la Cuota Hilton y vender a la UE

El Gobierno nacional abrió la inscripción para acceder a la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026-2027, el contingente arancelario que permite exportar cortes vacunos enfriados y deshuesados de alta calidad hacia la Unión Europea y el Reino Unido.

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La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del martes 26 de mayo, a través de la Resolución 66/2026, firmado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Sergio Iraeta.

La resolución establece que el período de inscripción comenzará desde las 00:00 horas del día de entrada en vigencia de la medida y se extenderá durante 15 días corridos. El cupo corresponde al período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Según la normativa, los interesados deberán completar el trámite denominado “Solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2026/2027” mediante el sistema Trámite a Distancia (TAD). Además, deberán presentar la documentación y cumplir con los requisitos establecidos en los anexos de la resolución.

La Secretaría de Agricultura recordó que la Unión Europea asigna anualmente a la Argentina un cupo de 29.389 toneladas de carnes vacunas de alta calidad enfriadas deshuesadas, en el marco del contingente arancelario conocido como “Cuota Hilton”.

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La resolución también señala que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene asignadas 111 toneladas de carnes bovinas enfriadas deshuesadas de calidad superior originarias de la Argentina, según el Reglamento Nº 2020/1.432.

Ambos contingentes arancelarios comenzarán el 1 de julio de cada año y finalizarán el 30 de junio del año siguiente, de acuerdo con el esquema vigente para la distribución y asignación del cupo tarifario.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca indicaron que el actual régimen para la distribución y asignación de la Cuota Hilton fue aprobado mediante la Resolución 242/2025 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2030 para las exportaciones destinadas tanto a la Unión Europea como al Reino Unido.

En los considerandos de la medida, el Gobierno sostuvo que “deviene necesario fijar el período de inscripción para el ciclo comercial 2026-2027, así como los requisitos a que deberán atenerse los postulantes a la cuota”, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

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Por último, la resolución remarcó que “el régimen normativo debe asegurar el abastecimiento regular de carnes al mercado internacional a lo largo de todo el período del contingente”, en referencia al esquema de exportaciones de carne vacuna de alta calidad destinado a los mercados europeos.

GZ