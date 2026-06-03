Crédito para el agro: Banco Nación lanza en Agroactiva líneas con tasas desde 12% en pesos y 0% en dólares

El Banco Nación llega a Agroactiva 2026 con una propuesta comercial agresiva para el sector agropecuario y la expectativa de alcanzar un nuevo récord de colocaciones. La entidad ofrecerá líneas para compra de maquinaria, financiamiento para exportaciones, capital de trabajo y beneficios específicos para MiPyMEs, en un contexto en el que el crédito vuelve a ocupar un lugar central en las decisiones de inversión del campo.

La oferta más competitiva estará concentrada en la financiación de maquinaria nueva. En pesos, las tasas partirán desde el 18% para clientes en general, con un cupo inicial de $1 billón, mientras que para productores de Santa Fe habrá una línea especial desde el 12%, con un cupo de $30.000 millones.

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Además, los productores santafesinos estarán eximidos del Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos, un beneficio que mejora las condiciones finales de financiamiento para quienes operen desde esa provincia.

Maquinaria nueva, usada y camiones

La propuesta para maquinaria nueva nacional en pesos tendrá un monto máximo de asistencia de $1.500 millones por empresa en cada acción comercial. En el caso de la línea especial para Santa Fe, el tope será de hasta $600 millones por MiPyME.

Para maquinaria usada, la tasa en pesos partirá desde el 23%. También habrá financiamiento para camiones y remolques nuevos: desde el 22% para MiPyMEs y desde el 24% para grandes empresas.

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En dólares, la entidad ofrecerá maquinaria nueva a tasa 0%, con aporte del fabricante, y una tasa del 6,50% cuando no exista ese aporte. Para maquinaria usada, la tasa también será del 6,50%. En todos los casos, el monto máximo de asistencia en moneda extranjera será de US$350.000.

Tarjetas agro, exportaciones y capital de trabajo

El Banco Nación también presentará condiciones especiales a través de sus tarjetas corporativas AgroNación y PymeNación. En ambos casos, la tasa mínima será desde el 17%, según convenio, con un monto máximo por operación de $100 millones.

La propuesta se completa con prefinanciación de exportaciones en dólares a una tasa del 2,75% y préstamos online para capital de trabajo, con tasas del 28% y hasta $100 millones por operación.

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Con este paquete, desde la entidad señalaron que buscan posicionarse entre los principales jugadores en asistencia crediticia para inversión y capital de trabajo dentro del sector productivo.

El antecedente de 2025 y la expectativa para este año

La apuesta del Banco Nación para Agroactiva 2026 llega después de una edición 2025 con fuerte demanda de financiamiento. En la muestra del año pasado, la entidad recibió 6.400 certificados de préstamos por US$3.900 millones y concretó negocios por más de US$202 millones.

Para este año, el objetivo es superar esa marca y alcanzar los US$500 millones en operaciones, con una oferta que combina tasas subsidiadas, líneas en pesos y dólares, beneficios provinciales y herramientas específicas para empresas agropecuarias.

En un año en el que el productor vuelve a mirar de cerca el costo financiero antes de decidir inversiones, la competencia por tasas y cupos será uno de los ejes comerciales de Agroactiva. El Banco Nación buscará capitalizar ese escenario con una de las propuestas más amplias del mercado.

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