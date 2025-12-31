La jornada de este miércoles 31 de diciembre presenta un panorama de calma para los inversores argentinos. Con el cierre del calendario anual, las principales divisas digitales operan sin grandes sobresaltos.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: USD 87.594

Precio en pesos: $135.078.212,40

Cotización criptomonedas miércoles 31 de diciembre

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada que permite transacciones de punto a punto sin intermediarios. Funciona bajo una red segura llamada blockchain, siendo el activo de mayor capitalización y relevancia en todo el ecosistema.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: USD 2.970,92

Precio en pesos: $4.537.460,00

Ethereum es mucho más que una moneda; es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su activo nativo, el Ether, se utiliza para pagar transacciones y ejecutar contratos inteligentes dentro de su potente red.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: USD 862,50

Precio en pesos: $1.323.937,50

Binance Coin (BNB) es el token fundamental del ecosistema Binance, uno de los mayores exchanges del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y potenciar la red escalable de Binance Smart Chain.