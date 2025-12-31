miércoles 31 de diciembre de 2025
ECONOMIA
INDICADOR FINANCIERO

Bitcoin, Ethereum y BNB: a cuánto cotizan las criptomonedas hoy, miércoles 31 de diciembre

En el cierre del año, el mercado cripto muestra una tendencia de estabilización en sus precios. Bitcoin y Ethereum mantienen sus niveles de soporte, mientras BNB acompaña la dinámica del sector.

Criptomonedas 17122025
Criptomonedas Binance | Pixabay

La jornada de este miércoles 31 de diciembre presenta un panorama de calma para los inversores argentinos. Con el cierre del calendario anual, las principales divisas digitales operan sin grandes sobresaltos.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: USD 87.594

Precio en pesos: $135.078.212,40

El oro dio el batacazo este 2025 y cierra con un crecimiento cercano al 70% en dólares

Cotización criptomonedas miércoles 31 de diciembre
Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada que permite transacciones de punto a punto sin intermediarios. Funciona bajo una red segura llamada blockchain, siendo el activo de mayor capitalización y relevancia en todo el ecosistema.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: USD 2.970,92

Precio en pesos: $4.537.460,00

ARCA extendió el plazo para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social

Ethereum es mucho más que una moneda; es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su activo nativo, el Ether, se utiliza para pagar transacciones y ejecutar contratos inteligentes dentro de su potente red.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: USD 862,50

Precio en pesos: $1.323.937,50

Binance Coin (BNB) es el token fundamental del ecosistema Binance, uno de los mayores exchanges del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y potenciar la red escalable de Binance Smart Chain.

