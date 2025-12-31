La jornada de este miércoles 31 de diciembre presenta un panorama de calma para los inversores argentinos. Con el cierre del calendario anual, las principales divisas digitales operan sin grandes sobresaltos.
A cuanto cotiza Bitcoin hoy
Precio en dólares: USD 87.594
Precio en pesos: $135.078.212,40
Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada que permite transacciones de punto a punto sin intermediarios. Funciona bajo una red segura llamada blockchain, siendo el activo de mayor capitalización y relevancia en todo el ecosistema.
A cuanto cotiza Ethereum hoy
Precio en dólares: USD 2.970,92
Precio en pesos: $4.537.460,00
Ethereum es mucho más que una moneda; es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su activo nativo, el Ether, se utiliza para pagar transacciones y ejecutar contratos inteligentes dentro de su potente red.
A cuanto cotiza Binance Coin hoy
Precio en dólares: USD 862,50
Precio en pesos: $1.323.937,50
Binance Coin (BNB) es el token fundamental del ecosistema Binance, uno de los mayores exchanges del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y potenciar la red escalable de Binance Smart Chain.