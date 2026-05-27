El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró el estado de desastre agropecuario en la provincia de Chubut debido a que las sequías afectaron a la explotación ganadera en todo el territorio. Esto fue confirmado a través de la Resolución 746/2026 publicada el en Boletín Oficial y firmada por el ministro.

El 7 de enero de 2026, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios había declarado el estado de emergencia agropecuaria en la jurisdicción por 90 días. Sin embargo, al observar la situación provincial, decidieron solicitar la extensión del mismo por un año, lo que implica que perdurará hasta el 7 de enero de 2027.

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Esta resolución se debe a que la variabilidad climática causó fuertes daños productivos y económicos en el territorio. Además, debido a su gran duración e intensidad, la sequía en Chubut es un fenómeno natural de tipo excepcional.

Sin embargo, es necesario aclarar que, según el artículo 8 de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria, los productores afectados por la situación climática deberán presentar un certificado que demuestre que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en ese artículo.

Además, el Gobierno Provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado de productores afectados junto con los certificados de emergencia correspondientes.

JSM

LT