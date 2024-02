BOPREAL: el Banco Central anunció cuándo licitará las Series 2 y 3

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer el cronograma de licitaciones para las Series 2 y 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) que comenzarán a adjudicarse la próxima semana, tras haber completado el cupo máximo de emisión de la Serie 1 por US$ 5.000 millones.

A pesar de un comienzo poco auspicioso en el que adjudicó apenas US$ 128 millones en las primeras dos rondas de enero, el BCRA aceleró con la licitación en las últimas semanas del mes pasado y logró cumplir con la meta fijada del título que permite a los importadores cancelar deuda con sus proveedores externos.

BOPREAL: cuándo se emitirán las Series 2 y 3

A propósito del mecanismo de adjudicación de la Serie 2 del BOPREAL, la autoridad monetaria informó que será ofrecida mediante licitaciones semanales hasta cubrir el monto máximo de US$ 2.000 millones, menos de la mitad de lo subastado en la serie previa.

"En la primera convocatoria, que se realizará la semana próxima, sólo podrán participar empresas del segmento MiPyME que se hayan registrado en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior lanzado conjuntamente por la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las licitaciones restantes estarán abiertas a todos los importadores que hayan registrado sus deudas en el padrón", explicaron desde el Central.

Al mismo tiempo, indicaron que en caso de que la demanda en alguna licitación supere la cifra máxima de emisión, se dará prioridad de asignación a los primeros US$ 500.000 demandados por empresa, para luego asignar el remanente a prorrata del monto demandado.

"En respuesta a las solicitudes de potenciales interesados respecto a la posibilidad de vender anticipadamente los títulos obtenidos en licitación primaria, el BCRA ha decidido que la Serie 2 también será autorizada para cotizar en las bolsas y mercados de valores, al igual que las Series 1 y 3", aclararon.

En cuanto a la Serie 3, se emitirán bonos por un total de US$ 3.000 millones de forma semanal y recién una vez concluido el monto correspondiente a la Serie 2. Podrán participar todos los importadores que hayan registrado sus deudas en el padrón "por hasta el monto remanente de sus deudas luego de sustraer, de corresponder, la participación en los otros instrumentos disponibles".

Si la demanda del BOPREAL 3 quiebra el máximo de emisión, la adjudicación "se realizará a prorrata del monto demandado en la misma", detalló la entidad conducida por Santiago Bausili.

La doble función del BOPREAL

Estos papeles en dólares que son emitidos por el Banco Central ordenan la deuda comercial que heredó Javier Milei de su antecesor y que se contrajo antes del 13 de diciembre de 2023 y, en simultáneo, le quitan presión a las cotizaciones financieras.

Ante la incapacidad de acceder a divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), los importadores recurrían al contado con liquidación (CCL) para poder hacerse de la moneda extranjera necesaria a fin de cumplir con los compromisos en el exterior, lo que presionaba el precio hacia arriba.

La mejora de las condiciones de acceso al BOPREAL sumado a un mayor movimiento en el mercado secundario de bonos hizo que se revierta la apatía inicial de los agentes que importan y, a la vez, quitó presión sobre el CCL. En efecto, la adquisición del instrumento financiero creció de forma tal que en la última licitación de esta semana 776 empresas colocaron ofertas por US$ 1.629 millones, superando el tope licitado de US$ 904 millones.

El empadronamiento de la deuda comercial alcanzó los US$ 51.100 millones, de los cuales se descontaron US$ 8.500 millones que fueron declaradas cancelados sin acceso al mercado de cambios. Por lo tanto, el monto final asciende a US$ 42.600 millones.

Ante esa coyuntura, el BCRA y la Secretaría de Comercio resolvieron proveer una alternativa a unas 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) que se encontraban en una situación crítica por falta de entrada al MULC. Se trata del 80% del universo total de MiPyMEs y más del 70% del total de empresas registradas en el padrón.

"Las empresas que califiquen dentro del segmento MiPyME con deudas registradas en el Padrón por hasta USD 500.000 tendrán acceso al Mercado Libre de Cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024", anunció el Central.

A partir del 10 de febrero, podrán acceder por un máximo temporal de hasta US$ 50.000; desde el 10 de marzo podrán acceder por un adicional de US$ 100.000 y del 10 de abril en adelante por el monto restante de su deuda registrada, hasta US$ 500.000.

"Asimismo, el resto de las empresas MiPyMEs cuyas deudas comerciales superen los USD 500.000 tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto BOPREAL Serie 2, con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025", finalizaron.

