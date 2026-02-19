CABA: AGIP publicó las nuevas boletas de patentes con vencimiento al 27 de febrero

La AGIP publicó las nuevas boletas del impuesto a las patentes en la Ciudad de Buenos Aires, con vencimiento fijado para el próximo viernes 27 de febrero. La actualización alcanza a miles de contribuyentes porteños y ya puede consultarse y descargarse desde la página del organismo estatal y recordaron que el calendario fiscal prevé distintos vencimientos a lo largo del año.

Las nuevas boletas reflejan la actualización anual del impuesto automotor, que se calcula en base a la valuación fiscal del vehículo y a las alícuotas vigentes en la CABA. Desde el organismo porteño aconsejaron verificar con anticipación el estado de cuenta para evitar intereses por mora. En caso de detectar inconsistencias en la valuación o en los datos del vehículo, los titulares pueden realizar reclamos o consultas a través de los canales digitales oficiales.

Los contribuyentes pueden acceder a las nuevas liquidaciones a través del sitio web oficial de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, ingresando por medio del número de dominio.

Boleta AGIP: patentes

Desde el organismo recordaron que el calendario fiscal prevé distintos vencimientos a lo largo del año y que quienes opten por el pago anual anticipado pueden acceder a descuentos.

Qué requisitos deben cumplir los usuarios para acceder a los descuentos de la AGIP

- Contribuyentes que no registren deuda

- Los usuarios que estén adheridos al débito automático

- Paga anual anticipado

Además, continúan vigentes exenciones para determinados casos, como vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, autos eléctricos o híbridos bajo las condiciones establecidas por la normativa local.

AGIP en la Ciudad de Buenos Aires

A través de la página oficial de AGIP se pueden realizar distintos trámites de forma 100% digital, entre ellos: Descargar la boleta electrónica, pagar online con tarjeta de débito y/o crédito. generar un volante electrónico de pago (VEP), adherirse al débito automático.

