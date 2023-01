CABA: el precio de los alquileres aumentó casi 100% en 2022

El incremento de los alquileres fue casi del 100% en CABA, por encima de la inflación (97%) y significativamente por encima del ajuste de los contratos existentes. En el último trimestre del año la suma acumulada fue del 17,3%, que implica una leve desaceleración en comparación al Q3 (22,7%).

Sin embargo, la variación de precio registrada en los últimos 12 meses es la máxima desde el inicio del Index Zonaprop (2012), desde donde se desprende la información de esta nota.

En el mes de diciembre, el aumento fue del 5,5%. El valor de alquiler de un monoambiente en CABA es de $77.899 por mes, un departamento de dos ambientes cuesta $92.941 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 m² se alquila por $125.664 por mes.

Inflación: cuánto aumentarán los alquileres a partir de enero

Hoy en día, Puerto Madero se posiciona como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires con un precio medio de $180.448 por mes. Le siguen Palermo y Nuñez con $111.656 y $106.790 mensuales, respectivamente. En la zona media se encuentran Villa General Mitre ($92.462 mensuales), Monte Castro ($89.038 mensuales) y San Cristobal ($86.905 mensuales).

Los barrios más económicos para alquilar son Floresta ($ 71.940 pesos por mes), Liniers ($ 73.056 por mes) y Barracas ($ 73.389 por mes).

Compra-venta: los precios bajaron 6,6% en 2022

El mercado de compra-venta en la Ciudad de Buenos Aires acumuló una caída del 6,6% en 2022, se ve una desaceleración en el retroceso respecto a los valores de 2020 y 2021. Desde el máximo de 2018, los precios acumulan una baja de 21,5% y se acercan a los niveles de inicio del 2016.

El precio del metro cuadrado de un departamento en la CABA se ubica en US$2.199, cayendo un 0,4% respecto al mes previo.

El valor de un monoambiente es de US$ 95.526. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m² tiene un valor de 115.215 dólares. Un departamento de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$ 161.968.

Alquileres en CABA: aumento récord para diciembre en torno al 80%

El volumen de departamentos retasados a la baja en enero era del 34% y actualmente es del 26%. Además, el descuento promedio efectuado era del 8,3% al comenzar el año y ahora es del 7,9%. Esto demuestra una desaceleración de la baja de precios, impulsada por el amplio stock de inmuebles, que espera una recuperación del mercado para 2023.

El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (US$ 5.585/m²), Palermo (US$ 2.925/m²) y Belgrano (US$ 2.734/m²). Los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (US$ 1.019 /m²), Nueva Pompeya (US$ 1.409/m²) y La Boca (US$ 1.510/m²). Corredor Norte y Macrocentro son las zonas que registraron mayor resiliencia en 2022.

SE/ LR