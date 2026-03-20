La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectiviza este viernes 20 de marzo de 2026 el pago a diversos grupos de beneficiarios, en una jornada marcada por el cierre de la tercera semana del mes. El operativo de pagos abarca tanto a los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Los desembolsos resultan determinantes para el consumo minorista y la reposición de mercadería en los barrios, especialmente ante la presión inflacionaria acumulada.

El cronograma establecido por el organismo previsional para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo indica que hoy perciben sus fondos los beneficiarios con documentos terminados en 9. Este segmento de la población, que maneja montos superiores a la base del sistema, suele traccionar el gasto en farmacias y comercios de cercanía durante las horas posteriores a la acreditación. La logística bancaria se mantiene bajo los protocolos habituales de retiro por cajero y uso de tarjetas de débito.

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En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el calendario de pagos para este viernes 20 de marzo contempla a los titulares cuyos documentos finalizan en 9. El impacto de este programa de transferencia directa es sustancial en los indicadores de consumo masivo, dado que los fondos se destinan mayoritariamente a la canasta básica alimentaria.

Detalle de pagos de ANSES y asignaciones familiares

La jornada de este viernes también incluye a las personas gestantes beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE). Según el reporte oficial de la entidad, aquellas con DNI terminado en 8 tienen disponibles sus haberes en las cuentas correspondientes. De forma paralela, el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) liquida los montos a los trabajadores registrados y monotributistas que poseen documentos finalizados en 9, completando así el esquema previsto para la anteúltima semana del mes.

El flujo de caja que genera la ANSES en los sectores de menores ingresos actúa como un estabilizador del consumo frente a la dinámica de precios del último mes. Los analistas financieros señalan que la acreditación de estos fondos es clave para el flujo de pesos en la economía informal y el comercio minorista. Muchos de los beneficiarios optan por utilizar billeteras virtuales para aprovechar los reintegros disponibles, una conducta que se volvió habitual para maximizar el poder de compra de los haberes y bonos compensatorios.

Impacto en el consumo y uso de medios electrónicos

Desde el sector comercial advierten que este viernes 20 es una fecha crítica para el abastecimiento de los hogares antes del próximo fin de semana. La acreditación de jubilaciones y asignaciones impulsa el adelantamiento de compras en rubros como alimentos y productos de limpieza.

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La utilización de canales digitales para el cobro y pago de servicios sigue en ascenso entre los jubilados y beneficiarios de planes sociales. El organismo previsional recordó que no es necesario retirar la totalidad del efectivo por ventanilla, ya que los fondos permanecen en las cuentas y pueden utilizarse mediante débito. Esta modalidad no solo agiliza las transacciones, sino que permite a los usuarios acceder a beneficios fiscales y promociones específicas vigentes en el mercado local para usuarios de tarjetas de seguridad social.

GZ / lr