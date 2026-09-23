La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida este miércoles 23 de septiembre los haberes correspondientes al noveno mes del año para beneficiarios del sistema previsional público y de las distintas asignaciones sociales en todo el territorio nacional. Los fondos se depositan de forma directa en las cuentas bancarias de cada titular según la finalización del Documento Nacional de Identidad.

Presupuesto 2027: ANSES proyecta que habrá 104.760 jubilados menos

El organismo estatal mantiene la distribución de pagos en las sucursales bancarias habilitadas y mediante el uso de la tarjeta de débito habitual.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino cuyo haber supera el monto mínimo fijado por la administración central acceden al cobro de su prestación mensual.

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Cambió el sistema de control de la AUH, cómo afecta a los titulares del beneficio

Desempleo Plan 1

Los trabajadores incluidos en la cobertura del Seguro por Desempleo Plan 1 continúan con el cronograma de pago mensual establecido por la administración previsional.

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Asignaciones de Pago Único

El desembolso extraordinario para las Asignaciones de Pago Único, que abarca las modalidades de Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se encuentra disponible para todos los documentos.

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AUH: el gobierno dispuso cambios en la acreditación de salud y escolaridad

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Asignaciones Familiares asociadas a las Pensiones No Contributivas perciben el haber mensual unificado sin distinción por número final de DNI.

- Miércoles 23 de septiembre: DNI todas las terminaciones

GZ / lr